2520 – Auto beschädigt

Lechhausen – Im Zeitraum von Donnerstag (16.11.2023), 09.00 Uhr bis Freitag (17.11.2023), 12.45 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines geparkten Pkw in der Curtiusstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2521 – Unter Drogeneinfluss unterwegs

Oberhausen – Am vergangenen Freitag (17.11.2023) war ein 46-jähriger Autofahrer offenbar unter Drogeneinfluss in der Stuttgarter Straße unterwegs.

Gegen 20.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, um den genauen Wert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 46-Jährigen.

2522 – Kellerabteile angegangen

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (17.11.2023) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr öffneten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam insgesamt drei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Schöpplerstraße. Entwendet wurde hierbei ersten Erkenntnissen zufolge nichts.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Versuchs eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2523 – Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Göggingen – Am vergangenen Freitag (17.11.2023) war ein 86-jähriger Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis in der Allgäuer Straße unterwegs.

Gegen 10.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt des 86-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 86-Jährigen.

2524 – Taxi nicht bezahlt

Universitätsviertel – Am heutigen Sonntagmorgen (19.11.2023) zahlte ein 32-Jährige seine Taxifahrt nicht und beleidigte Polizeibeamte im Univiertel.

Gegen 05.00 Uhr gab der 32-Jährige offenbar vor, Geld aus seiner Wohnung holen zu wollen, um die Taxifahrt zu bezahlen. Nachdem der Mann nicht zurückkam, verständigte der Taxifahrer die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten zeigte sich den Mann wenig einsichtig und beleidigte die Beamten mehrfach.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung gegen den 32-Jährigen.

2525 – Alkoholisiert unterwegs

Innenstadt – Am heutigen Sonntag (19.11.2023) war ein 29-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Lechhauser Straße unterwegs.

Gegen 00.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, der mit zwei platten Vorderreifen unterwegs war. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 29-Jährigen.

2526 – Blumenbeet beschädigt

Innenstadt – Am vergangenen Samstag (18.11.2023) gegen 22.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Blumenbeet in der Erhart-Kästner-Straße und warfen mehrere Mülltonnen um. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2527 – Unfall mit Straßenbahn

Universitätsviertel – Am vergangenen Samstag (18.11.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 34-jährigen Autofahrer und einer Straßenbahn Am Technologiezentrum. Der 34-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 21.45 Uhr fuhr der 34-Jährige mit seinem Mini von der Bürgermeister-Ulrich-Straße in Richtung Technologiezentrum. Hierbei war die Ampel am Bahnübergang rot. Nachdem der 34-Jährige offenbar zu spät bremste, kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn, die in Richtung Königsplatz fuhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

2528 – Von der Fahrbahn abgekommen

Inningen – Am vergangenen Samstag (18.11.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Bobinger Straße. Hierbei wurde ein 75-Jähriger schwer verletzt.

Gegen 18.45 Uhr kam ein 75-jähriger Hyundai-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

2529 – Unfallflucht

Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (17.11.2023), 11.00 Uhr bis Samstag (18.11.2023), 07.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer die linke Fahrzeugseite eines geparkten Transporters in der Lützowstraße. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte offenbar ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2530 – Reifen beschädigt

Kriegshaber – Am vergangenen Samstag (18.11.2023) in der Zeit von 10.30 Uhr bis 14.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Reifen eines geparkten Autos in der Columbusstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

2531 – Ölspur führt zu Unfall

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (17.11.2023) wurde der Polizei eine Ölspur am Hunoldsgraben mitgeteilt.

Wie sich vor Ort herausstellte, war bereits am Vortag (16.11.2023) gegen 23.00 Uhr ein 55-jähriger Radfahrer an der Örtlichkeit aufgrund der Ölspur gestürzt. Der 55-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Ölspur entstand offenbar durch einen ausgelaufenen Fettabscheider eines 60-jährigen Restaurantbetreibers. Während der Reinigung der Fahrbahn durch die Berufsfeuerwehr Augsburg, war der Hunoldsgraben für etwa 1,5 Stunden gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 60-Jährigen.