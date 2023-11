Zwei Wohnungseinbrüche - Kripo sucht Zeugen

LKR. ASCHAFFENBURG. In Oberafferbach und Winzenhohl ist es am Wochenende zu Wohnungseinbrüchen gekommen. Die Täter sind unerkannt entkommen. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise.

Scheibe in Oberafferbach eingeschlagen

Bei dem Einbruch im Johannesberger Ortsteil haben die Täter dem Sachstand nach haben die Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner am Samstag ausgenutzt und sind in der Zeit zwischen 09:40 Uhr und 22:40 Uhr in das Anwesen in der Straße "Frommersgrund" eingestiegen. Es gibt erste Hinweise, dass die tatsächliche Tatzeit gegen 18:15 Uhr liegen könnte. Fest steht, dass die Unbekannten eine Scheibe beschädigt haben und so in das Gebäude gelangt sind. Der Beuteschaden ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Mehrfamilienhaus in Winzenhohl durchwühlt

In der Zeit zwischen Freitagabend, 23:00 Uhr, und Samstagmorgen, 08:00 Uhr, haben sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in dem Hösbacher Ortsteil verschafft und Schmuck in noch unbekanntem Wert entwendet. Auch von dem Tatort in der Haibacher Straße sind die Täter unerkannt geflüchtet. Zurückgelassen haben die Einbrecher durchwühlte Räume.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Unfall beim Überholen - Pkw flüchtig - Zeugen gesucht

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Am späten Freitagabend ist es bei einem Überholvorgang zu einem Unfall gekommen. Ein beteiligtes Fahrzeug hat sich danach, ohne anzuhalten, beschleunigt entfernt. Die Polizei Obernburg sucht nach Zeugen.

Der Unfall hat sich dem Sachstand nach um 23:40 Uhr ereignet. Ein 24-Jähriger war mit seinem grünen Ford Focus auf der Staatsstraße 2309 von Elsenfeld kommend in Richtung Erlenbach unterwegs, als ihn ein heller Pkw mit Miltenberger Kennzeichen überholen wollte. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge musste das Auto jedoch wieder nach rechts einscheren. Hierbei ist es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Ford gekommen. Der 24-Jährige hielt in der Folge pflichtgemäß an, um den Schaden mit dem Unfallverursacher zu regeln. Der Unbekannte setzte jedoch seine Fahrt unbeirrt fort.

Der Unfall wurde rund eine halbe Stunde später polizeibekannt. Die Obernburger Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Passant von Hund gebissen - Herrchen gesucht

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Am Samstag wurde ein Fußgänger von einem leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem Hundehalter, der sich nach dem Vorfall offensichtlich entfernt hat.

Der Vorfall hat sich offenbar am Freitag gegen 17:00 Uhr in der Schubertstraße zugetragen. Etwa auf Höhe der Bavaria Apotheke kam einem 52-jährigen Fußgänger ein Jogger samt Hund entgegen. Beim Passieren biss der Hund den Mann ins Bein.

Der Jogger, der augenscheinlich Herrchen des Hundes war, blieb auf Aufforderung des nun leicht verletzten Mannes nicht stehen und entfernte sich ohne seine Personalien anzugeben.

Die Polizei Aschaffenburg ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht nach dem Unbekannten.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 40 Jahre alt

Schlanke Statur

Schätzungsweise 170 cm groß

Trug typische Laufkleidung

Der Hund wurde als relativ klein, etwa 25 bis 30 cm hoch beschrieben. Er soll langes Fell in den Farben Rot, Weiß und Braun gehabt haben.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Samstag, 10:00 Uhr, haben Unbekannte einen Baucontainer auf einem Lagerplatz in der Bauhofstraße aufgebrochen. Entwendet wurden mehrere Autoreifen und Felgen.

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag, 23:50 Uhr, wurde ein schwarzer VW Golf bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in der Zeit in der Schubertstraße geparkt.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Am Samstag wurde an einem silbernen VW Multivan zwischen 10:30 Uhr und 15:10 Uhr der linke Außenspiegel abgefahren. Das Auto stand in der Ebersbacher Straße im Bereich der 80er Hausnummern am rechten Fahrbahnrand.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Samstag, 13:20 Uhr, wurde ein grau-roter SMART am Fahrzeugdach beschädigt. Eine glimmende Zigarette hat eine Beschädigung an dem Plastikdach hinterlassen.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag hat zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr ein Unbekannter eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus in der Aschaffenburger Straße im Bereich der 20er Hausnummern beschädigt. Mutmaßlich wurden Steine aus dem Vorbeet gegen das Glas geworfen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, OT MENSENGESÄSS, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen 16:50 Uhr und 17:10 Uhr wurde ein Audi A6 Avant in der Hüttenberger Straße angefahren und an der linken Seite beschädigt. Das Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand geparkt.

WESTERNGRUND, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Samstag, 12:00 Uhr, haben Diebe aus zwei Handwerkerfahrzeugen Werkzeuge entwendet. "Am Föstergarten" haben die Täter einen silbernen Sprinter aufgebrochen. In der Mühlstraße haben sie sich an einem orangenen Sprinter zu schaffen gemacht. Möglicherweise könnte es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen weinroten Mercedes mit ausländischer Zulassung handeln.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Bereits im Laufe des Dienstags, zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr, wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls entwendet. Das Herrenrad stand unverschlossen in dem Innenhof einer Firma in der Boschstraße.

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 19:30 Uhr ein weißer VW Polo bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in dem Zeitraum in der Franz-Bardroff-Straße am Straßenrand geparkt.

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Freitag wurde ein der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr ein Dacia Sandero mutwillig an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Das Fahrzeug war in der Jahnstraße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

WEILBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag wurde zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr ein Hoftor in der Reuboldstraße beschädigt. Dem Schaden nach ist davon auszugehen, dass ein Fahrzeug gegen das Metalltor gefahren ist.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.