ROSENHEIM. In der Nacht auf Samstag, 18. November 2023, brach in einem Zimmer eines Hotels im Stadtteil Aising ein Brand aus. Mehrere Personen konnten sich in Sicherheit bringen bzw. evakuiert werden. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zur Brandursache. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Über die Integrierte Leitstelle Rosenheim ging in der Nacht von Freitag (17. November 2023) auf Samstag (18. November 2023), gegen 01.10 Uhr, die Meldung über einen Brand in einem Hotel im Gewerbegebiet des Rosenheimer Stadtteils Aising ein. Daraufhin wurden zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren und des Rettungsdienstes sowie der umliegenden Polizeidienststellen alarmiert.

Vor Ort konnte in einem Zimmer im 3. Stock des Hotels ein Feuer festgestellt werden. Das Gebäude wurde durch die eingesetzten Kräfte umgehend evakuiert bzw. die ca. 70 Hotelgäste hatten sich teilweise bereits selbst ins Freie begeben. Die Feuerwehrkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen, sodass ein Übergreifen der Flammen auf andere Teile des Hotelgebäudes verhindert werden konnte.

Nach den Löscharbeiten konnten die Hotelgäste, welche sich für kurze Zeit in einem sogenannten Wärmebus der Feuerwehr aufgehalten hatten, wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Untersuchungen an der Brandörtlichkeit. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt nun durch die zuständigen Brandfahnder des Fachkommissariats 1 der Kripo Rosenheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein / Zweigstelle Rosenheim.

Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden, die Ermittlungen hierzu dauern noch an.