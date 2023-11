ERLANGEN-LAND. (1344) Am Freitagnachmittag (17.11.2023) ereignete sich ein folgenschwerer Betriebsunfall während Kanalrohrarbeiten in Heroldsberg (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Ein 45-jähriger Mann wurde hierbei so sehr verletzt, dass er noch an der Unglücksstelle verstarb.



Gegen 13:00 Uhr war eine Firma Kanalrohrarbeiten am Simmelberger Weg in Heroldsberg beschäftigt. Ein 45-jähriger Mann stieg hierzu in den circa drei Meter tiefen Graben um Arbeiten auszuführen.

Aus noch nicht geklärter Ursache löste sich das umliegende Erdreich und verschüttete den 45-Jährigen. Die daraufhin alarmierten Rettungskräfte konnten den Verschütteten zeitnah lokalisieren und notärztlich versorgen. Der Mann wurde durch das Geschehen jedoch so schwer verletzt, dass er noch an der Unglücksstelle verstarb.

An der Unglücksstelle waren Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, welche durch die Nürnberger Berufsfeuerwehr unterstützt wurden, des THW und des Rettungsdienstes im Einsatz. Zudem wurden vor Ort befindliche Personen psychologisch betreut.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Geschehens noch vor Ort aufgenommen.



Erstellt durch: Michael Petzold