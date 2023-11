NABBURG, LKR. SCHWANDORF. Am Donnerstag, den 16. November, fand ein Kind in der leeren Hülle eines ehemaligen Kaugummiautomaten in Nabburg zufällig ein Tütchen mit der Ecstasy-Pille „Blue Punisher“. Die Polizeiinspektion Nabburg sucht Zeugen und warnt vor diesen Drogen.

Am Donnerstagnachmittag fand ein Kind in der Hallerstraße in der mittlerweile abgebauten Hülle eines ehemaligen Kaugummiautomaten ein kleines Tütchen mit blauen Pillen. Nachdem das Kind diese einem Erwachsenen zeigte, informierte dieser die Polizei. Die Pillen wurden sichergestellt und Ermittlungen zum Besitzer eingeleitet. Es ist davon auszugehen, dass der Kaugummiautomat als Versteck diente und das Kind die Pillen zufällig fand.

Zeugenaufruf:

Die Polizeiinspektion Nabburg beleuchtet nun die Hintergründe der Pillen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nabburg unter 09433/24040 zu melden.

Warnhinweis:

Allgemein warnt die Polizei Oberpfalz: Die Einnahme von Ecstasy im Allgemeinen und speziell der blauen Pille „Blue Punisher“ kann neben der Lebensgefahr zu schweren Nebenwirkungen führen. Grund ist die immer die unterschiedliche Konzentration des Wirkstoffs MDMA. Vom Aussehen kann nicht auf die Inhaltsstoffe geschlossen werden. Die Polizei Oberpfalz rät daher dringend von einem Konsum der Droge ab!

Aufgrund der Gefährlichkeit dieser Pillen warnt die Polizei ausdrücklich vor der Einnahme: