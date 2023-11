BARBING, LKR. REGENSBURG. Am Dienstag, den 14. November, haben Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A3 über 40g Kokain in einem Schminkkoffer aufgefunden. Gegen zwei Tatverdächtige wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen.

Am Dienstagnachmittag kontrollierten Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg zwei Personen in einem Mazda mit österreichischer Zulassung, welcher auf der A3 in Richtung Passau unterwegs war. Der 53-Jährige Fahrer und die 20-Jährige Beifahrerin führten bei der Kontrolle in ihrem Fahrzeug einen Schminkkoffer mit sich, worin die eingesetzten Beamten einen verdächtigen golfballgroßen Gegenstand fanden. Ein Test bestätigte bei der eingepackten, weißen pulverartigen Substanz Kokain. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden mit dem Verdacht auf Betäubungsmitteldelikte vor Ort festgenommen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die weiteren Übermittlungen übernommen. Am 15. November folgte die Vorführung bei einem Ermittlungsrichter, welcher Untersuchungshaftbefehle erlies.