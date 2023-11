KULMBACH. Am Mittwoch beschmierten Unbekannte einen Aufzug in einem Ärztehaus unter anderem mit Hakenkreuzen und Parolen. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht nach Zeugen.

Im Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 9.30 Uhr, waren Unbekannte in einem Aufzug eines Ärztehauses mit darüber liegenden Wohnungen in der Johann-Völker-Straße zugange. Die Täter brachten mehrere Hakenkreuze und antisemitische Parolen, unter anderem „Sieg Heil“ und „Es lebe Palästina“, an den Innenwänden des Aufzugs an.

Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen im Ärztehaus oder im Aufzug bemerkt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.