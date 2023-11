FORCHHEIM. In der Nacht auf Donnerstag geriet ein 36-Jähriger mit mehreren Personen am McDonalds in Forchheim in Streit. Anschließend soll er absichtlich mit seinem Auto ein Auto der Gegenpartei gerammt und einen 24-jährigen Kontrahenten angefahren haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sitzt der 36-Jährige nun in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag, 2 Uhr, geriet der 36-jährige Ebermannstadter mit einer Gruppe in Streit. Die Beteiligten befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz des Forchheimer McDonalds. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 36-Jährige in sein Auto gestiegen sein und das Auto eines 22-jährigen Beteiligten gerammt haben. Anschließend soll er noch dessen 24-jährigen Beifahrer absichtlich angefahren haben. Dieser erlitt dabei schwere Verletzungen. Danach flüchtete der 36-Jährige. Der herbeigerufene Rettungsdienst transportierte den 24-Jährigen in ein Krankenhaus. Die alarmierten Streifen konnten den 36-Jährigen kurze Zeit später in Forchheim stellen und festnehmen. Anschließend übernahm die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen. Der 36-Jährige wurde am Freitagvormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags, gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.