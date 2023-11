1996. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt – Isarvorstadt

Am Sonntag, 12.11.2023, gegen 01:45 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Polizei München über eine körperliche Auseinandersetzung in einer Spielhalle informiert. Vor Ort wurden zahlreiche Personen angetroffen, hierunter auch ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München, der eine lebensgefährliche Stichwunde aufwies. Er wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 27-Jährige kurz zuvor bereits in eine vorangehende Auseinandersetzung außerhalb der Spielhalle geraten war, in deren Verlauf er von einem 23-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Ostallgäu und dessen 32-Jährigem Begleiter mit Wohnsitz im Landkreis Unterallgäu körperlich angegangen wurde. Der 27-Jährige flüchtete sich daraufhin mithilfe eines Mitarbeiters der Spielhalle in die Innenräume des Betriebs. Der 23-Jährige sowie der 32-Jährige folgten ihm jedoch und die tätliche Auseinandersetzung verlagerte sich in die Betriebsräumlichkeiten. Im Zuge der Auseinandersetzung erlitt der 27-Jährige Stichverletzungen im Oberkörper.

Gegen den 23-Jährigen wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Dieser konnte am Mittwoch, 15.11.2023 vollzogen werden. Der 23-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

Die fortlaufenden Ermittlungen werden durch das Kommissariat 11 geführt.