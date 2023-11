MEMMINGEN. Wie bereits am 15.11.2023 berichtet, kam es am Dienstag, 14.11.2023, gegen 23:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Dr.-Karl-Lenzstraße, bei dem zwei Fahrzeuginsassen leicht und ein weiterer schwer verletzt wurden, wobei der Fahrer fußläufig flüchtete. Der Tatverdächtige konnte ermittelt und verhaftet werden.

Nach einem Zeugenhinweis konnten Beamte der Polizeiinspektion Memmingen einen 19-Jährigen als Fahrer ermitteln. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen und nach Hinzuziehung eines Unfallgutachters wird derzeit davon ausgegangen, dass der 19-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit den Unfall allein beteiligt verursacht hatte und hierbei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei einer vom Amtsgericht Memmingen angeordneten Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten neben der zum Unfallzeitpunkt getragenen Bekleidung unter anderem einen sogenannten Crusher mit Marihuana-Anhaftungen sowie einen Schlagring sicher. Beim Beschuldigten wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Nachdem mehrere Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass sich der 19-Jährige den zu erwartenden Strafverfahren entziehen wird, erging durch das Amtsgericht Memmingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen Haftbefehl. Der 19-Jährige wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstallt überstellt. Die Polizeiinspektion Memmingen ermittelt nununter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, fahrlässiger Körperverletzung, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes nach dem Waffengesetz sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (PI Memmingen)

Bezugsmeldung vom 15.11.2023:

Verkehrsunfall in Memmingen mit zwei leicht und einer schwer verletzten Person | Fahrer flüchtet

MEMMINGEN. Am Dienstag, 14.11.2023, gegen 23:40 Uhr, befuhr ein Pkw-Lenker die Dr.-Karl-Lenzstraße in Richtung Donaustraße. Auf diesem Abschnitt kam er mit seinem Pkw auf die linke Straßenseite, touchierte eine Straßenlaterne und im weiteren Verlauf zwei Bäume. Im Anschluss kam das schwerbeschädigte Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Nach aktuellem Ermittlungsstand werden durch den Unfall ein Fahrzeuginsasse schwer und zwei weitere leicht verletzt. Die Verletzten lieferte der Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Der Fahrzeugführer verließ nach dem Unfall fluchtartig die Unfallörtlichkeit. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief negativ. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf mindestens 30.000 Euro beziffert. Die Polizei Memmingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (PI Memmingen)

