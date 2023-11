Weitere Zeugenaufrufe

Autofahrer entzieht sich Verkehrskontrolle - Polizei beendet waghalsige Flucht

BAYERISCHER UNTERMAIN. Ein VW Golf sollte am Donnerstagabend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt anzuhalten, gab der Fahrer jedoch Gas und fuhr in rücksichtsloser Fahrweise davon. Die Flucht endete schließlich an einer Tankstelle. Der Mann hatte keinen Führerschein. Bei der Festnahme des Mannes wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Gegen 21:45 Uhr war das Fahrzeug auf der B26 im Bereich Stockstadt unterwegs und ist dabei ins Visier einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg geraten. Als die Beamten die Anhaltesignale einschalteten, beschleunigte der VW stark und fuhr mit rasanter Fahrweise und hoher Geschwindigkeit davon. Die Flucht erstreckte sich kurzzeitig in Richtung Babenhausen, wo der Pkw schließlich auf hessischem Gebiet auf einem Feldweg wendete und wieder die Bundesstraße in Richtung Stockstadt fuhr. Der Fahrer setzte seine Flucht mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der B469 in Fahrtrichtung Miltenberg fort. Im Bereich der Abfahrt Großostheim versuchte der Mann durch ein gefährliches Fahrmanöver eine nachfahrende Streife abzuschütteln. Hierbei konnten die Beamten nur knapp einen Zusammenstoß verhindern. Die Fahrt endete schließlich an einer Tankstelle entlang der B469 in Obernburg. Die Einsatzkräfte konnten den 32-Jährigen, der alleine in dem VW Golf unterwegs war, noch in seinem Fahrzeug sitzend festnehmen. Ein Polizeibeamter verletzte sich bei der Festnahme des Mannes leicht an der Hand und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Grund für die gefährlichen Fahrmanöver des VW-Fahrers liegt mutmaßlich in vorangegangenem Betäubungsmittelkonsum. Klarheit wird eine durchgeführte Blutprobe bringen. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Polizei Obernburg hat die weiteren Ermittlungen, die unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs geführt werden, übernommen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bislang noch unbekannte Verkehrsteilnehmer durch die rücksichtslose Fahrweise des Autofahrers gefährdet wurden. Betroffene Personen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 in Verbindung zu setzen.

BMW fährt über Kreisverkehr - Fahrzeug zurückgelassen - Fahrer flüchtig

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Aus bislang unbekannten Gründen ist ein Pkw über den Kreisverkehr auf der Bundesstraße 26 an der Auffahrt zur Bundesstraße 469 gefahren. Der Fahrer ließ sein Fahrzeug anschließend am Straßenrand stehen. Die Polizei Aschaffenburg sucht nun nach Zeugen.

Am frühen Freitagmorgen gegen 04:30 Uhr befuhr ein BMW die B26 zwischen Babenhausen und Aschaffenburg. An der Auffahrt zur B469 übersah der Fahrer offensichtlich den dortigen Kreisverkehr und fuhr über die Verkehrsinsel. Hierbei wurden zwei Verkehrszeichen und die Front des Fahrzeugs beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrer parkte seinen BMW anschließend am Fahrbahnrand und ließ diesen verschlossen zurück.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Fahrer geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

DAMMBACH, OT. KRAUSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagnachmittag, zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, hat ein bislang Unbekannter in der Krausenbacher Straße zwei geparkte Pkws angefahren und hierbei zum Teil stark beschädigt. Die Fahrzeuge standen in einer Hofeinfahrt am Fahrbahnrand. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen Kleintransporter.

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Mittwoch, 17:30 Uhr, bis Donnerstag, 06:15 Uhr, wurde von einem bislang Unbekannten in der Schlesierstraße die Heckscheibe eines Mercedes Sprinters eingeschlagen und mehrere Werkzeuggeräte entwendet.

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag gegen 11:45 Uhr hat ein bislang Unbekannter auf dem Rewe-Parkplatz in der Taunusstraße die Scheibe der Beifahrertüre eines geparkten Iveco Kleintransporters eingeschlagen. Bei der Rückkehr des Besitzers zu dem Fahrzeug fehlte seine Brusttasche samt Geldbeutel, die im Fahrzeug lag.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT KÄLBERAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 15:00 Uhr, und Mittwoch, 09:00 Uhr, wurde ein weißer Ford Transit an der linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Zeit in der Pestalozzistraße.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag wurde in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr ein grüner Mini Cooper bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto war auf dem Parkplatz gegenüber der Prischoßhalle geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

SULZBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Montag und Mittwoch ist ein unbekanntes Fahrzeug in der Hauptstraße gegen einen Leitpfosten und eine daneben befindliche Steinsäule gefahren und anschließend geflüchtet. Der Unfallort liegt im Bereich der 10er Hausnummern. Der Schaden wird auf fast 2.000 Euro geschätzt.

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch musste die Stadt Wörth am Morgen gegen 09:00 Uhr einen angefahrenen Lichtmast in der Presentstraße feststellen. Der unbekannte Verursacher ist nach dem Unfall offensichtlich davongefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.