WÜRZBURG. Am Donnerstagabend haben Beamte der Bundespolizei bei einer Personenkontrolle am Hauptbahnhof offensichtliches Diebesgut sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ein Ermittlungsrichter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg und erließ Haftbefehl.

Gegen 19:15 Uhr haben Beamte der Bundespolizei einen 44-Jährigen am Hauptbahnhof kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten mehrere Kleidungsstücke, an denen die Diebstahlsicherung noch angebracht war, aufgefunden werden. Der Mann hatte bereits versucht die Bekleidung an Passanten zu verkaufen. Der Kontrollierte wurde daraufhin vorläufig festgenommen und das mutmaßliche Diebesgut sichergestellt.

Die Folgeermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt übernommen. Schnell wurde bekannt, dass die aufgefundenen Gegenstände kurz zuvor durch den 44-Jährigen aus einem Bekleidungsgeschäft in der Kaiserstraße entwendet wurden.

Der 44-jährige Tatverdächtige wurde am Freitagvormittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl aufgrund des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.