MICHELAU I. OFR, LKR. LICHTENFELS / LICHTENFELS. Am Montagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen auf dem Radweg zwischen Michelau und dem Lichtenfelser Ortsteil Schney. Am Freitag erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen einen 19-Jährigen. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Am Montag, gegen 19.15 Uhr, traf sich der 19-Jährige mit einer vierköpfigen Personengruppe am Bahnhof in Schney. Bereits dort soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den jungen deutschen Männern gekommen sein. Wenig später liefen alle Fünf auf dem Radweg an der Kreisstraße LIF2 von Schney nach Michelau. Hier eskalierte die Situation erneut. Dabei verletzte der 19-Jährige einen 15-Jährigen mit einem Messer. Der 19-Jährige floh anschließend vom Tatort. Ebenso der 15-Jährige und seine Begleiter. Seine leichte Verletzung wurde später in einem Krankenhaus behandelt.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen. Noch am Donnerstag nahmen Beamte den 19-Jährigen vorläufig fest. Er wurde am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl gegen den Mann. Er befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang weiter nach Zeugen, die die Vorfälle am Bahnhof und auf dem Radweg beobachtet haben.

Konkret sollen sich am Bahnhof gegen 19.15 Uhr zwei Personen aufgehalten haben, die als Zeugen in Betracht kommen. Außerdem ist die Aussage eines Radfahrers von Bedeutung, der zwischen 19.45 Uhr und 21.20 Uhr auf dem Radweg zwischen Schney und Michelau fuhr. Auch dieser könnte die Gruppe gesehen haben. Möglicherweise trug er eine gelbe/orange Warnweste. Ebenso werden Fahrzeugführer aufgerufen, die zur Tatzeit zwischen Schney und Michelau unterwegs waren, sich zu melden.

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kripo unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.