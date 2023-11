ZORNEDING, LKR. EBERSBERG Am gestrigen Donnerstag (16.11.2023) wurde eine Seniorin aus Zorneding Opfer eines Betrugsversuchs. Dank des beherzten Eingreifens eines 45-Jährigen kam es jedoch zu keinem Vermögensschaden.

Die 84-Jährige wurde am späten Vormittag durch einen vermeintlichen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert und darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihre Tochter einen schweren Autounfall verursacht hätte. Eine Untersuchungshaft könne nur durch die Zahlung einer Kaution verhindert werden. Die arglose Rentnerin fing daraufhin an, Wertgegenstände für eine Übergabe zusammenzusuchen.

Der 45-jährige Kroate, der zu diesem Zeitpunkt Reinigungsarbeiten in der Wohnung der Rentnerin durchführte, wurde auf die Situation aufmerksam. Er erkannte den Betrugsversuch, verständigte die Polizei und bewahrte die Seniorin dadurch vor finanziellem Schaden.

Hier einige Tipps, wie Sie sich und Ihre Angehörigen vor sogenannten Schockanrufen schützen können:

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste!

Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an!

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

​​​​​​Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!

Weitere Informationen zum Thema Schockanruf bzw. Betrug über Messengerdienste finden Sie im Internet auf den Seiten der Präventionskampagnen „Leg auf!“ und „Lösch das!“.