1987. Verkehrsunfall mit Linienbus; zwei Personen verletzt – Schwabing

Am Donnerstag, 16.11.2023, gegen 12:30 Uhr, fuhr ein Busfahrer der Linie 59 die Leopoldstraße stadtauswärts. Auf Höhe der Münchner Freiheit fuhr er auf einen vor ihm fahrenden Pkw BMW auf, welcher verkehrsbedingt abbremsen musste. Als Fahrerin befand sich eine 55-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Erding im Pkw.

Der Pkw BMW wurde durch den Unfall wiederum auf einen davorstehenden Pkw Ford aufgeschoben. In diesem befand sich ein 78-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fahrer.

Der Busfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und ambulant vor Ort versorgt. Die 55-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 78 -Jährige blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Leopoldstraße zwischen der Münchner Freiheit und der Ungererstraße für circa eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1988. Tatverdächtige nach Unfallflucht ermittelt – Freimann

-siehe Pressebericht vom 15.11.2023, Nr. 1976

Wie bereits berichtet, wurde am Dienstag, 14.11.2023, gegen 20:10 Uhr, ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte durch die Münchner Verkehrspolizei die Unfallverursacherin festgestellt werden. Es handelt sich hierbei um eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München. Sie wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt.

Die fortlaufenden Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1989. Einbruch in karitative Einrichtung – Riem

Im Zeitraum von Mittwoch, 15.11.2023, gegen 15:00 Uhr bis Donnerstag, 16.11.2023, gegen 08:00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die Rückseite des Gebäudes gewaltsam in die Räume einer karitativen Einrichtung ein. Im Inneren verschafften sich der oder die Täter Zutritt in ein Büro und entwendeten einen Tresor, welcher in der Wand verschraubt war. Unter Mitnahme des Tresors flüchteten der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Im Tresor befand sich Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen wurden durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Widmannstraße, Riemer Straße, An der Seidlbreite, Martin-Empl-Ring (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1990. Versuchter Einbruch in einen gastronomischen Betrieb – Trudering

Am Donnerstag, 16.11.2023, gegen 11:00 Uhr, verständigte ein 57-Jähriger mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110. Er gab an, Einbruchsspuren im Eingangsbereich seines gastronomischen Betriebs festgestellt zu haben.

Nach den jetzigen Erkenntnissen versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch, 15.11.2023, auf Donnerstag, 16.11.2023, gewaltsam in den Betrieb einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Elfriedenstraße, Heilwigstraße, Friedenspromenade (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1991. Sexualdelikt – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 15.11.2023, gegen 11:15 Uhr, befand sich eine 16-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München, im Nußbaumpark. Hier wurden ihr von einem unbekannten Mann mehrere Tabletten eines verschreibungspflichtigen Medikaments angeboten. Als Gegenleistung verlangte der unbekannte Täter Geschlechtsverkehr von der 16-Jährigen. Die 16-Jährige nahm die Tabletten an und ging auf die Forderung ein. Nach Einnahme der Tabletten wurde anschließend der einvernehmliche Geschlechtsverkehr auf einer am Tatort befindlichen öffentlichen Toilette durchgeführt.

Ein aufmerksamer Passant beobachtete den Tathergang und teilte seine Wahrnehmungen einer sich im direkten Umfeld befindlichen Polizeistreife mit.

Der unbekannte Täter hatte sich bei Eintreffen der Streifenbeamten bereits unerkannt vom Tatort entfernt. Die 16-Jährige, die merklich unter dem Einfluss der eingenommenen Tabletten stand, wurde vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend auf eine Münchner Polizeidienststelle gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Es wurde ein Verfahren wegen des Verdachtes des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen gegen Entgelt eingeleitet. Die fortlaufenden Ermittlungen werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) geführt.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, dickliche Figur, südländisches Erscheinungsbild, Tattoos an Hals und Händen, getragene Kleidung: hellblaue Jeans, schwarze Jacke mit roten Applikationen am linken Ärmel

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Nußbaumparks (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1992. Versuchte Vergewaltigung – Schwabing

Am Mittwoch, 15.11.2023, gegen 21:00 Uhr, befand sich eine 21-Jährige mit Wohnsitz in München auf dem Nachhauseweg. Am Wedekindplatz wurde sie von drei ihr unbekannten Personen angesprochen. Die drei Männer belästigten die 21-Jährige zunächst verbal als sie an ihnen vorbeiging und folgten ihr im Anschluss.

Im Bereich der Ursulastraße/Feilitzschstraße, drückte einer der drei Männer die 21-Jährige gewaltsam an eine Hauswand. Er fasste der Frau unter die Oberbekleidung und versuchte sie im Intimbereich zu berühren.

Die beiden anderen Männer standen in unmittelbarer Nähe, griffen aber nicht ein.

Der Frau gelang es schließlich, sich zu befreien. Beim Wegrennen stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die unbekannten Männer entfernten sich unerkannt vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die 21-Jährige verständigte im Anschluss ihren Angehörigen, der umgehend den Polizeinotruf 110 verständigte.

Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Männern erbrachten keine Hinweise.

Die Ermittlungen werden beim Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei fortgeführt.

Die tatverdächtigen Männer werden wie folgt beschrieben:

Türkisches oder arabisches Aussehen, alle trugen einen Bart, waren ca. 30 Jahre alt und ca. 180 cm - 185 cm groß.

Der Haupttäter trug einen Drei-Tage-Bart und hatte eine normale, leicht muskulöse Statur, Glatze mit leicht nachgewachsenen dunklen Haaren. Er trug eine schwarze Jacke der Marke Wellensteyn, eine dunkle Hose und weiße Schuhe. Ferner hatte er einen großen Ohrstecker, der mit einem Edelstein bestückt war.

Von den zwei anderen Tatverdächtigen trug ein Mann eine weiße Jacke, der andere eine schwarze Jacke.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Wedekindplatzes, Feilitschstraße, Ursulastraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1993. Schlag gegen Kinderpornographie: Große Durchsuchungsaktion – Stadt und Landkreis München

Am Mittwoch, 15.11.2023, wurden durch das ermittelnde Kommissariat 17 (Sexualisierte Gewalt gegen Kinder / Kinderpornografie / Jugendpornografie) in den frühen Morgenstunden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I und der bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg eingerichteten Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) umfangreiche Durchsuchungen durchgeführt.

Im Kampf gegen Kinder- und Jugendpornografie durchsuchten rund 50 Einsatzkräfte der Polizei auf richterliche Anordnung hin 31 Wohnungen in Stadt und Landkreis München.

Bei den insgesamt 31 Tatverdächtigen (alle männlich) im Alter zwischen 17 und 65 Jahren besteht der dringende Tatverdacht, Kinderpornografie nicht nur besessen, sondern teilweise auch verbreitet zu haben. Zusammenhänge und für die jeweiligen Tathandlungen relevante Verbindungen zwischen den einzelnen Tatverdächtigen sind nach dem momentanen Ermittlungsstand nicht bekannt.

Grundlage der Durchsuchungsmaßnahmen sind Meldungen von Providern. Provider in den USA sind wegen eines US-Bundesgesetzes verpflichtet, dort bekannt gewordene strafrechtlich relevante Sachverhalte an die Organisation „National Center For Missing and Exploited Children“ (NCMEC) weiterzuleiten. Diese Hinweise werden an die für die weiteren Ermittlungen zuständigen Behörden in den USA und im Ausland weitergeleitet. Nach Prüfung der strafrechtlichen Relevanz und der Feststellung einer örtlichen Zuständigkeit in Deutschland werden die Vorgänge durch das BKA den zuständigen Landeskriminalämtern bzw. Polizeidienststellen zur Verfügung gestellt.

Die Ermittler/innen stellten bei der Durchsuchungsaktion Mobiltelefone und diverse elektronische Speichermedien sicher.

Insgesamt wurden sechs Personen erkennungsdienstlich behandelt.

Alle 31 Tatverdächtigen wurden nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die fortlaufenden Ermittlungen führt das Kommissariat 17 der Münchner Kriminalpolizei.

1994. Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz – Berg am Laim

Im Juli 2023 kam es zu einer Anzeige gegen einen 34-Jährigen Mann mit Wohnsitz in München aufgrund Körperverletzung. Er hatte seine Ehefrau körperlich angegriffen und einen unbeteiligten Zeugen geschlagen.

Der 34-Jährige erhielt damals einen polizeilichen Platzverweis für die gemeinsame Wohnung, der kurz darauf durch eine gerichtliche Schutzanordnung bestätigt und verlängert wurde.

Von August bis Anfang Oktober kam es immer wieder zu Verstößen gegen diese Schutzanordnung, die durch die Ehefrau zur Anzeige gebracht wurden.

Am Dienstag, 14.11.2023, brachte die Ehefrau den gemeinsamen Sohn frühmorgens zum Schulbus. Auf dem Weg dorthin kam der 34-Jährige unvermittelt aus einem an die Thomas-Hauser-Straße angrenzenden Gebüsch und wollte sie begleiten. Die Frau verwies ihn auf das bestehende Kontaktverbot und forderte ihren Mann auf, sich zu entfernen.

Als die Ehefrau wieder zu ihrer Wohnung kam, bemerkte sie, dass die Tür gewaltsam geöffnet worden war. Sie betrat die Wohnung und traf dort auf den 34-Jährigen, der sie verbal bedrohte, gleichzeitig aber um ein Gespräch bat. Die Frau bekam Angst, ging rückwärts wieder aus der Wohnung und flüchtete sich zu einem Nachbarn, der sogleich die Polizei über den Notruf 110 verständigte.

Beim Eintreffen von Beamten der Polizeiinspektion 25 (Riem) hatte sich der 34-Jährige bereits aus dem Wohnanwesen entfernt. Er konnte aber später im näheren Tatortbereich von zivilen Beamten der Polizeiinspektion 21 (Au) widerstandslos festgenommen werden. Das Handy seiner Frau führte er bei sich.

Der Beschuldigte wurde dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Er wurde unter anderem wegen Einbruchsdiebstahls, Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Gewaltschutzgesetz angezeigt. Der Richter erließ Haftbefehl gegen den Mann.

Die abschließenden Ermittlungen führt das Kommissariat 22 der Münchner Kriminalpolizei.

1995. Terminhinweis:

„Grüß Gott, schön, dass Sie da sind“ – das Replaytheater spielt wieder

Die perfiden Betrugsmaschen von Trickdieben stellen gerade ältere Menschen vor immer wieder neue Herausforderungen.

Das Polizeipräsidium München veranstaltet in Kooperation mit dem Münchner Sicherheitsforum e.V. unter dem Motto „Vorsicht Trickbetrug“ zum wiederholten Male ein Präventionsprojekt, in dem das Engagement des Replaytheaters fortgeführt wird, das bereits mit dem „European Crime Prevention Award“ der EU ausgezeichnet wurde.

Direkt auf Seniorinnen und Senioren zugeschnitten, stellen die professionellen Theaterpädagogen/innen in dem Stück „Grüß Gott, schön, dass Sie da sind“ die vielen Gesichter des Trickbetrugs dar. Freiwillige werden sogar in das Spiel integriert und können am eigenen Leib erfahren, wie hinterhältig die Kriminellen vorgehen.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben vor Ort die Möglichkeit, sich über geeignete Präventionsmöglichkeiten bei der Münchner Polizei zu informieren und können auch mit den Darstellern den direkten Dialog treten.

Dank der finanziellen Unterstützung des Münchener Sicherheitsforums e.V. sind alle Veranstaltungen kostenlos.

Völlig altersunabhängig ist jeder herzlich eingeladen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte rechtzeitig beim Polizeipräsidium München unter Tel.:089/2910-0 oder unter der E-Mail: kost-kriminalprävention-muenchen@polizei.bayern.de an.

Die erste Veranstaltung der neuen Auftaktreihe findet am

Dienstag, 28.11.2023, 14:00 Uhr (Einlass 13:00 Uhr)

in der Nachtkantine, Speicherstraße 17 (Werksviertel Mitte), 81671 München

statt.

Weitere Termine folgen.

Die Münchner Polizei freut sich auf Ihren Besuch.