STEINBACH A.WALD, LKR. KRONACH. Wie bereits berichtet, ereigneten sich Ende August im Zusammenhang mit dem Schützenfest in Steinbach am Wald zwei versuchte Tötungsdelikte. In beiden Fällen ermittelt seitdem die Kriminalpolizei Coburg. Nun kam es in einem Fall zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen.

Durch die intensive Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei Coburg nahmen Beamtinnen und Beamte der Polizei Coburg am Montagmorgen zwei deutsche Tatverdächtige im Alter von 25 Jahren und 27 Jahren fest. Gegen sie besteht der dringende Tatverdacht in den frühen Morgenstunden des 26. Augusts einen 40-jährigen Mann mit einem Bierkrug geschlagen zu haben, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend haben die beiden Tatverdächtigen weiter auf den 40-Jährigen eingetreten und eingeschlagen. Zahlreiche Prellungen und eine Kopfplatzwunde, die in einem Krankenhaus behandelt wurden, waren die Folge.

Die beiden Tatverdächtigen wurden Montagmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl. Die Männer sitzen seitdem in einer Justizvollzuganstalt und müssen sich unter anderem wegen des versuchten Totschlags verantworten.

Die Kriminalpolizei Coburg sucht außerdem nach Zeugen zu dem anderen versuchten Tötungsdelikt, das sich in derselben Nacht bereits gegen 5 Uhr in der Nähe einer Schnapsbar auf dem Festgelände ereignet hatte. Hier kam es ebenfalls zu einem Bierkrugschlag auf den Kopf eines Mannes, der dadurch zwei Zähne verlor.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den Zusammenhängen der beiden Taten geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.