COBURG. Am Mittwoch überzeugten Betrüger einen 58-Jährigen zur Zahlung eines hohen Geldbetrages. Bei der Übergabe kamen dem Mann Zweifel und er hielt die Geldabholerin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg sitzt diese nun in Untersuchungshaft.

Gegen Mittag riefen Betrüger bei dem 58-Jährigen an und servierten ihm die übliche Geschichte eines schweren Verkehrsunfalles, den seine Tochter verursacht haben soll. Um die Gefängnisstrafe abzuwenden, übergab der Mann in der Nähe des Landgerichtes Coburg, gegen 15.30 Uhr, eine fünfstellige Summe an eine Geldabholerin. Als diese, statt zum Landgericht zu gehen, in einem Parkhaus verschwand, kamen dem 58-Jährigen Zweifel. Er nahm die Verfolgung auf und konnte verhindern, dass die Frau mit der Beute in das Fluchtauto stieg. Ihr Komplize saß am Steuer und floh unerkannt mit dem rostbraunen Ford Fiesta.

Die Kriminalpolizei Coburg hatte die Ermittlungen übernommen. Am Donnerstagnachmittag wurde die 18-jährige Polin einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ er Haftbefehl gegen die Frau. Sie befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.