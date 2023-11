NEU-ULM. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm lädt Bürgerinnen und Bürger am 20.11.2023 auf einen „Coffee with a Cop“ ein. Interessierte können sich zwischen 16 Uhr und 20 Uhr über verschiedene Themen informieren und in ungezwungener Atmosphäre mit den Beamtinnen und Beamten ins Gespräch kommen.

Die Veranstaltung findet in der Ratiopharm-Arena statt. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich bei einer kostenlosen Tasse Kaffee mit den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm auszutauschen.

Neben dem persönlichen Gespräch besteht auch die Möglichkeit, sich über die Phänomene Enkeltrickbetrug, Schockanruf oder Falscher Polizeibeamte zu informieren. Darüber hinaus stehen den Interessierten auch Ansprechpartner zu den Themen Internetbetrug und Verkehrsprävention zur Verfügung.

Eine Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums informiert über die Karrieremöglichkeiten bei der Bayerischen Polizei.

Zeit: Montag, den 20.11.2023 von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Ort: Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm, Europastraße 25

Zugleich bietet die Polizeiinspektion Neu-Ulm Medienvertreterinnen und Medienvertretern die Möglichkeit, die Veranstaltung zu besuchen. Es wird um vorherige schriftliche (unter der Mailadresse pp-sws.presse@polizei.bayern.de) oder telefonische Anmeldung unter den unten genannten Telefonnummern geboten.

Die Polizei freut sich über Ihren Besuch! (PI Neu-Ulm)