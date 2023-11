REGENSBURG. Nach einem Einbruch in eine Gewerbeimmobilie in der Konradsiedlung sucht die Kriminalpolizei Zeugen.

Am Mittwochmorgen, 15. November wurde die Polizei zu einer Gewerbeimmobilie in der Sudetendeutschen Straße gerufen. Dort mussten bei drei Geschäften Schäden an den Türen festgestellt werden. Nach derzeitigem Sachstand gelangte ein bislang Unbekannter in der vorangegangenen Nacht durch die Türe gewaltsam in eines der Geschäfte. Im Inneren entwendete er einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Bei zwei weiteren Geschäfte scheiterte er jedoch, so dass dort lediglich Sachschaden im Außenbereich entstanden ist. Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte vor Ort Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden. Wer sich zum Thema Einbruchschutz informieren möchte, findet unter https://www.k-einbruch.de/ Informationen.