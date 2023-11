BAYREUTH. Am frühen Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Pkw zunächst mit einer Baustellenabsperrung kollidierte und schließlich auf dem Grundstück einer Metzgerei zum Stehen kam. Der Fahrer starb wenig später im Krankenhaus.

Am Donnerstag, kurz vor 13 Uhr, kam ein 66-jähriger Mann mit seinem Pkw in der Tannhäuserstraße zunächst von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Baustellenabsperrung an der Kreuzung zur Lohengrinstraße/Wotanstraße. Das Fahrzeug rollte weiter und kam schließlich auf dem Grundstück einer dortigen Metzgerei an einer Steinpalisade zum Stehen. Der herbeigerufene Rettungsdienst befreite den Fahrer aus dem Pkw. Der Mann starb wenig später in einem Krankenhaus. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass ein medizinischer Notfall unfallursächlich gewesen sein dürfte.