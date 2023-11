EBERSDORF B.COBURG, LKR. COBURG. Unbekannte trieben im Laufe der vergangenen Woche ihr Unwesen in Ebersdorf bei Coburg und besprühten mehrere Wände mit Graffitis. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitag, 10. November, 20.30 Uhr, beobachteten Zeugen einen Sprayer, der in der Bahnhofstraße zwei Wartehäuschen der Deutschen Bahn mit Graffitis besprühte und anschließend in Richtung Ortsmitte flüchtete. Die Graffitis zeigten jeweils den Schriftzug „Free Palestine“.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

zirka 180 Zentimeter groß

männlich

schwarz gekleidet

trug eine schwarze Mütze

Im Zeitraum von Montag, 13. November, bis Mittwoch, 15. November, besprühten Unbekannte mehrere Wände in der Hofgasse, Raiffeisenstraße, Herrengasse, Canterstraße, Schulstraße, Bahnhofstraße und in der Garnstadter Straße mit der Aufschrift „Free Palestine“. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Coburg führt die Ermittlungen und prüft Zusammenhänge. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person und/oder zu den Taten machen? Melden Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg.