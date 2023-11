2506 – Unfallflucht

Hochfeld – Ein unbekannter Autofahrer touchierte gestern eine Fußgängerin und fuhr ohne sich um die Dame zu kümmern weiter. Die Frau wurde leicht verletzt.

Am Mittwoch (15.11.2023) gegen 17.00 Uhr überquerte eine 58-jährige Fußgängerin vom Alten Postweg kommend die Friedrich-Ebert-Straße. Die Fußgängerampel zeigte dabei grün. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr auf dem Alten Postweg und bog nach links in die Friedrich-Ebert-Straße ab. Dabei touchierte er die Fußgängerin, hielt kurz an und fuhr anschließend davon. Er hinterließ keine Personalien und kümmerte sich auch sonst nicht um den Vorfall.

Von dem Auto ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grauen Opel handelte.

Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2507- Bedrohung durch drei unbekannte Täter

Kriegshaber – Am Mittwoch (15.11.2023) gegen 17.45 Uhr war ein 24-jähriger Mann zu Fuß in der Offingerstraße unterwegs. Dabei kamen ihm auf Höhe der Sommestraße drei dunkel gekleidete Männer mit Stangen und Schaufeln entgegen. Diese drohten ihm unvermittelt Schläge an. Nachdem der 24-Jährige sofort die Polizei informierte, flüchteten die unbekannten Männer.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt nun wegen Bedrohung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

2508 – versuchter Ladendiebstahl

Kriegshaber – Am Mittwoch (15.11.2023) gegen 13.00 Uhr versuchten zwei Frauen im Alter von 39 und 44 Jahren Parfüm und Schmuck in einer Drogerie in der Ulmer Straße zu stehlen.

Die beiden Frauen nahmen die Gegenstände aus der Verpackung und entfernten die Sicherungen. Im Anschluss versteckten sie die Ware in ihren Jackentaschen. Dabei wurden die Frauen allerdings von einem Mitarbeiter beobachtet und konnten vor Verlassen der Drogerie aufgehalten werden. Sie hatten Waren im Wert von ca. 120 Euro bei sich. Anschließend wurde die Polizei informiert.

Gegen die Frauen wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

2509 – Autos beschädigt

Universitätsviertel – Ein 25-Jähriger parkte seinen Pkw auf dem Messegelände. Dabei wurde während seiner Abwesenheit das Dachfenster eingeschlagen.

Am Mittwoch (15.11.2023) gegen 07.30 Uhr stellte der 25-Jährige seinen blauen BMW auf dem Messeparkplatz ab. Als der gegen 13.30 Uhr wieder zurückkehrte, stellte er das eingeschlagene Dachfenster fest. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstellen Betrag.

Inningen – Am Auto der 38-jährigen Geschädigten wurden zwei Reifen durch Unbekannte Täter zerstochen.

Die 38-Jährige hatte ihr Fahrzeug in der Zigeleistraße geparkt. Im Laufe des Mittwochs (15.11.2023) wurden die beiden Vorderreifen zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mehrere hundert Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

2510 – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Haunstetten – Am Mittwoch (15.11.2023) verursachte ein 23-jähriger Mann einen Auffahrunfall. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme wurde allerdings bei ihm vorausgegangener Alkoholkonsum festgestellt.

Der 23-Jährige fuhr mit seinem Ford Fiesta gegen 08.30 Uhr auf der Bürgermeister-Ulrich-Straße. An der Kreuzung zum Unteren Talweg musste eine vor ihm fahrende 32-jährige Frau mit ihrem BMW auf Grund der roten Ampel anhalten. Dies bemerkte der 23-jährige Mann offenbar zu spät und fuhr auf.

Bei der Unfallaufnahme konnte die Polizeistreife bei dem 23-jährigen Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab über zwei Promille. Der 23-Jährige musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben.

Der Sachschaden an den beiden Autos beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Gegen den 23-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

2511 – Mann greift zwei Personen an

Bärenkeller – Am gestrigen Mittwoch fand ein größerer Polizeieinsatz im Bereich der Hirblinger Straße statt. Ein Mann ging dabei auf zwei andere Personen los und verletzte beide. Die Polizei nahm den Mann auf seiner Flucht fest.

Gegen 14.30 Uhr wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung in der Hirblinger Straße informiert. Ein 38-Jähriger geriet in einem Wohnhaus mit zwei anderen Anwohnern in Streit und ging schließlich auf beide los. Dabei verletzte er einen 46-Jährigen mit einem Messer im Bereich des Oberschenkels. Ein 23-Jähriger wurde durch Schläge im Kopfbereich verletzt. Nachdem der 38-Jährige offenbar die Smartphones der beiden Männer an sich nahm, flüchtete er.

Die Polizei fahndete nach der Mitteilung umgehend mit zahlreichen Streifen nach dem 38-Jährigen. Einsatzkräfte nahmen den Mann im Bereich der Wertinger Straße bereits nach wenigen Minuten fest. Bei der Überprüfung des 38-Jährigen stellten die Einsatzkräfte fest, dass er wegen eines anderen Delikts mit Haftbefehl gesucht wird. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei Augsburg wegen des wegen Verdachts eines Raubdelikts sowie wegen gefährlicher Körperverletzung