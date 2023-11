FÜRTH. (1337) Am Donnerstagvormittag (16.11.2023) kam es an einer Schule in Fürth zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Unbekannte hatten in einer Schultoilette einen Reizstoff versprüht, wodurch mehrere Schüler Atemwegsbeschwerden erlitten.



Gegen 10:50 Uhr versprühten Unbekannte in einer Schule in der Sigmund-Nathan-Straße einen Reizstoff. Da mehrere Schüler über Beschwerden im Bereich der Atemwege klagten, verständigte eine Mitarbeiterin der Schule die Polizei sowie den Rettungsdienst.

Einsatzkräfte der ebenfalls alarmierten Feuerwehr Fürth lüfteten das Schulgebäude und brachten die Schüler aus dem Erd- und Untergeschoss nach außen. In den nicht betroffenen Klassenzimmern konnte der Unterricht währenddessen regulär fortgesetzt werden.

Der Rettungsdienst versorgte vor Ort rund 40 Personen mit Atemwegsbeschwerden. Vier Schüler wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Reizstoff während einer Unterrichtspause in einem Toilettenraum im Untergeschoss versprüht wurde. Die Beamten der Polizeiinspektion Fürth leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.



Erstellt durch: Christian Seiler