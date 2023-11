Schondorf am Ammersee, Lkr. Landsberg am Lech, 16.11.2023 - Bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Mittwoch (15.11.2023) einen Pkw in Schondorf am Ammersee gestohlen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.10 Uhr wurde am Reiherweg in Schondorf von bislang unbekannten Tätern ein schwarzer Pkw Daimler G-Klasse mit Homburger Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug war an der Straße vor der Garage des Fahrzeughalters abgestellt und mit einem Keyless Komfortsystem ausgestattet.

Der PKW hatte einen Zeitwert von ca. 45.000 bis 55.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 08141/612-0 zu melden.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen gibt die Kriminalpolizei folgende Tipps:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

(Quelle: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/)