Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

JOHANNESBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 10:30 Uhr, und Mittwoch, 13:30 Uhr, wurde ein grauer Citroen offensichtlich mutwillig am Lack beschädigt. Das Auto stand in der Zeit in der Goethestraße.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 17:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:10 Uhr, haben Unbekannte Baustellengeräte und einen Dieselkanister von einem Pritschenwagen gestohlen. Der Mercedes mit offener Ladefläche stand die Nacht über in der Boschstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.