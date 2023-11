RIENECK, LKR. MAIN-PESSART. Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Brand in einer hallenähnlichen Garage gekommen. Trotz der schnellen Alarmierung der Feuerwehr griffen die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus über. Der Sachschaden wird dem derzeitigen Ermittlungsstand wohl im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt.

Die erste Mitteilung über das Feuer ging gegen 03:30 Uhr bei Feuerwehr und Polizei ein. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine als Garage dienliche Halle in der Hauptstraße in Flammen. Trotz der sofort eingeleiteten Brandbekämpfung durch die regionalen Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Brands auf das angrenzende Wohnhaus nicht gänzlich verhindert werden. Die Feuerwehren aus Langenprozelten, Schaippach, Gemünden, Burgsinn und Rieneck waren mit Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand rasch löschen. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wobei eine Frau aufgrund der Rauchgase leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

Die Garage samt Inhalt sowie der darin befindlichen Pkw sind durch den Brand stark beschädigt worden. Das angrenzende Wohnhaus wurde an der Fassade beschädigt, ist jedoch weiterhin bewohnbar.

Die Brandursache ist nun Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.