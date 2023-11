SENDEN. Am Mittwoch, den 15.11.2023, um 17:40 Uhr, wurde eine Mitarbeiterin eines Verbrauchermerktes in der Hauptstraße von einem bislang unbekannten Mann überfallen. Der Täter griff bei einem Kassiervorgang unvermittelt in die offene Kasse und nahm einige Geldscheine heraus und flüchtete anschließend aus dem Markt auf die Hauptstraße in Richtung Bahngleise. Die völlig perplexe Mitarbeiterin alarmierte sofort die Polizei. Bei deren Eintreffen war der Mann jedoch bereits unerkannt verschwunden. Eine großangelegte Fahndung konnte nicht zur Ergreifung des Mannes führen. Laut Zeugenaussagen sei der Täter ca. 1,80 m groß, trug eine schwarze „Coronamaske“, eine dunkle Mütze und eine schwarze Stoffjacke. Die ersten Ermittlungen wurden durch die Polizeistation Senden und dem Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) geführt. Durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm werden die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, sowie zur Person des Täters können jederzeit unter Tel. 0731/8013-0 bei der Polizei abgegeben werden. Insbesondere werden Zeugen gebeten sich zu melden, die sich zur Tatzeit im Verbrauchermarkt aufgehalten haben. (KPI Memmingen)

