FÜSSEN. Am Wochenende überrumpelte ein Betrüger einen Mann. Eine angeblich gesperrte App veranlasste den Mann dazu, Transaktionsnummern telefonisch durchzugeben. Die Betrüger nutzten diese Nummern aus, um mehrere Abbuchungen vom Konto des Mannes in niedriger fünfstelliger Höhe durchzuführen.

Der Fall

Am Dienstagnachmittag erschien ein 60-jähriger Mann bei der Polizei Füssen und zeigte einen Betrug an. Am vergangenen Wochenende erhielt er von einem angeblichen Bankmitarbeiter einen Anruf, welcher ihm erklärte, dass die Sicherheitsapp seines Handys gesperrt sei, die zum Online-Banking erforderlich ist. Um diese freizuschalten, sollte er Aufforderungen folgen, welche er per SMS erhielt. Der Bankmitarbeiter entsperrte damit angeblich wieder die App des Mannes. Erst einige Tage später stellte er insgesamt drei Abbuchungen von seinem Konto in Gesamthöhe einer niedrigen fünfstelligen Summe fest. Vermutlich erhielt der Mann sogenannte Phishing-SMS, in welchen seine Daten abgefangen wurden.

Die Zahlen

Im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West wurden im vergangenen Jahr insgesamt 278 Fälle gemeldet, von denen 32 erfolgreich verliefen. Dieses Jahr zählen die Beamtinnen und Beamten 69, darunter 14, bei denen Geschädigte um Geld betrogen wurden. Damit sind die Zahlen zwar stark rückläufig, trotzdem ergaunerten die Betrüger mit rund 75.000 Euro bereits jetzt mehr Geld als noch im Vorjahr (etwa 71.000 Euro).

Auf den Landkreis Ostallgäu entfielen 2022 89 Fälle, darunter 7 vollendete. Im laufenden Jahr sank die Zahl auf 22 gemeldete Betrugsanzeigen, allerdings waren davon 5 für die Betrüger von Erfolg gekrönt. Entstand im Jahr 2022 eine Beutesumme von rund 12.000 Euro, sind es dieses Jahr bereits mehr als 25.000 Euro.

Die Tipps

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Stelle an, von der der angebliche Mitarbeiter kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Stelle selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Eine Bank wird Sie niemals zur Übermittlung von Transaktionsnummern auffordern.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Bitte sprechen Sie auch mit Verwandten, Bekannten und Ihren Nachbarn über das Phänomen!

(PI Füssen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).