STRAUING. Bereits am Sonntag (05.11.2023) kam es in den frühen Morgenstunden in der Innenstadt bei einer Diskothek in der Bernauergasse sowie im Bereich der Joseph-Fraunhofer Halle zu zwei Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen. Dabei wurden zwei Personen durch einen spitzen Gegenstand schwerer verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing bittet um Hinweise.

Am Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr soll es zunächst in der Innenstadt im Eingangsbereich einer Diskothek in der Bernauergasse zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Gegen 07.00 Uhr trafen die Kontrahenten erneut im Bereich der Joseph-von-Fraunhofer Halle aufeinander. Dabei wurden zwei Personen mit einem spitzen Gegenstand verletzt. Die beiden Verletzten entfernten sich daraufhin in Richtung der Westtangente und versuchten vorbeifahrende Autos anzuhalten. Der 23-Jährige und der 25-Jährige wurden aufgrund der Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen übernommen. Die Beteiligten müssen sich jetzt wegen des Verdachts eines Körperverletzungsdelikts verantworten.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall vom 05.11.2023, sowohl in der Innenstadt, als auch im Bereich der Joseph-Fraunhofer Halle und der Westtangente. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Straubing unter der 09421/868-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 15.11.2023, 14.30 Uhr