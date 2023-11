LKR. LINDAU. Am Freitag, 10.11.2023, kam es zu einem betrügerischen Schockanrufen im Landkreis Lindau. Die Betrüger erbeuteten einen fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Lindau ermittelt.

Die Masche des „Schockanrufs“

Die sogenannten „Schockanrufe“ setzen darauf, die Opfer zu unüberlegten Handlungen aufgrund des erzeugten Schockmoments zu bewegen. Durch geschickte Gesprächsführung der Täter werden die Opfer psychisch unter Druck gesetzt und so zu unreflektierten Geldzahlungen gedrängt. Den Geschädigten wird vorgetäuscht, dass sich Verwandter oder naher Bekannter in einer Notlage oder Gefahr befände, die nur durch finanzielle Hilfe der Opfer abgewendet werden kann.

Oft wird hier die Geschichte von einem durch den Angehörigen verursachten tödlichen Verkehrsunfall erzählt. Ein vermeintlicher Polizist oder Staatsanwalt gibt vor, dass eine Haftstrafe nur durch die Zahlung einer hohen Kaution abgewendet werden könne.

Der Fall aus dem Landkreis Lindau

LINDAU. Eine betagte Rentnerin wurde am Freitagabend Opfer eines Enkeltricks / Schockanruf. Ein angeblicher Staatsanwalt aus Lindau gab an, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursachte und müsse nun aus dem Gefängnis ausgelöst werden. Die Rentnerin wurde von den Betrügern so manipulativ unter Druck gesetzt, dass sie Bargeld, Schmuck und Wertsachen an einen vermeintlichen Mitzarbeiter der Justiz im Gegenwert einer sehr niedrigen fünfstelligen Summe übergab. Der unbekannte Täter kam vor Ort und übernahm die Gegenstände. Die Tat wurde erst am 11.11.2023 bei der Polizei angezeigt, nachdem sie Rücksprache mit ihren Angehörigen hielt.

Die Zahlen

Im Jahr 2022 kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zu insgesamt 28 erfolgreichen Taten, welche bei der Polizei angezeigt wurden. Hierbei entstand ein Gesamtvermögensschaden in Höhe von knapp zwei Millionen Euro. Im Jahr 2023 wurden bislang 20 erfolgreiche Taten angezeigt und ein Vermögensschaden in Höhe von etwa 860.000 Euro verzeichnet.

Im Jahr 2022 kam es im Landkreis Lindau zu insgesamt vier erfolgreichen Taten, welche bei der Polizei angezeigt wurden. Hierbei entstand ein Gesamtvermögensschaden in Höhe von knapp 130.000 Euro. Im Jahr 2023 wurden bislang die oben beschriebene erfolgreiche Tat angezeigt.

Die Hinweise der Polizei

Polizisten, Staatsanwälte oder Richter werden Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel beim Polizeinotruf unter der 110 an.

Hinterfragen Sie den Wahrheitsgehalt

Fragen Sie bei ihren Angehörigen nach, ob tatsächlich ein Unglücksfall passierte.

Reden Sie mit Verwandten, Bekannten und Nachbarn über dieses Phänomen.

Sollten sie in der Vergangenheit bereits Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, nehmen sie mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle Kontakt auf und bringen den Sachverhalt zur Anzeige. (PP Schwaben Süd/West)

