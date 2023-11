1974. Verkehrsunfall zwischen Streifenwagen und Pkw; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Dienstag, 14.11.2023, gegen 04:25 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Polizeibeamter mit einem Streifenwagen auf der Barer Straße in Richtung Karolinenplatz.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 61-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Smart Pkw auf der Gabelsberger Straße in Richtung Oskar-von-Miller-Ring.

An der Kreuzung zwischen der Gabelsbergerstraße und der Barer Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 61-jährige Smart-Fahrer wurde leicht verletzt und begibt sich selbst zum Arzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1975. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Polizeibeamten; zwei Personen verletzt – Neuhausen

Am Dienstag, 14.11.2023, gegen 17:15 Uhr, befanden sich zwei Polizeibeamte im Bereich der Friedenheimer Brücke, um polizeiliche Maßnahmen gegen einen verkehrswidrig geparkten Pkw durchzuführen. Hierbei betrat ein 33-jähriger Polizeibeamter die Fahrbahn.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 81-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem Audi Pkw auf der Friedenheimer Brücke in Richtung Laim. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem auf der Fahrbahn befindlichen Polizeibeamten.

Der Polizeibeamte wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 81-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begibt sich selbst zum Arzt.

Am Fahrzeug des 81-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Friedenheimer Brücke für mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1976. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; Pkw-Fahrerin flüchtet; eine Person verletzt – Freimann

Am Dienstag, 14.11.2023, gegen 20:10 Uhr, befand sich ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fußgänger an der Kreuzung der Maria-Probst-Straße mit der Heidemannstraße. Als die Fußgängerampel für den 31-Jährigen Grünlicht zeigte, wollte er die Straße in Richtung Carl-Orff-Bogen-Park überqueren.

Zur gleichen Zeit fuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit einem roten Pkw auf der Maria-Probst-Straße, ebenfalls in Richtung Carl-Orff-Bogen-Park. An der Kreuzung zur Heidemannstraße wollte sie nach links in diese abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Die unbekannte Fahrerin stieg aus ihrem Fahrzeug aus.

Eine unbeteiligte Zeugin, die den Notruf verständigen wollte, übergab der unbekannten Fahrerin ihr Mobiltelefon, da sie aufgrund schlechter Deutschkenntnisse mit dem Polizeibeamten am Notruf nicht telefonieren konnte. Nach Beendigung des Telefonats gab die Fahrzeugführerin das Mobiltelefon wieder zurück. Anschließend setzte sich die weiterhin unbekannte Fahrerin in ihren Pkw und verließ die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen.

Der 31-jährige Fußgänger wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Fahrerin wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 30 Jahre alt, 165 cm groß, kräftigere Statur, dunkelblonde, braune schulterlange Haare, große helle Brille, sprach Hochdeutsch

Zeugenaufruf:

Personen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. zur unfallflüchtigen Pkw-Fahrerin bzw. deren Pkw machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1977. Brandfall; eine Person verletzt– Schwabing

Am Dienstag, 14.11.2023, gegen 15:30 Uhr, erhielt die Münchner Polizei die Mitteilung über einen Brand in einem Parkhaus. Daraufhin wurden mehrere Streifenbesatzungen sowie die Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Von Seiten der Polizei wurden Absperrungen eingerichtet.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Eine Person wurde aufgrund einer Rauchvergiftung mit einem Rettungswagen in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Neben dem vollständig ausgebrannten Pkw des 37-Jährigen wurden noch 29 weitere Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 100.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hörte ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München, zunächst ein lautes Knallgeräusch und begab sich anschließend zu seinem Elektroauto, welches im ersten Obergeschoss an einer Ladesäule angeschlossen war. Dort konnte er feststellen, dass aus der Ladesäule Rauch aufstieg, woraufhin er sofort den Notausschalter an der Ladesäule seines Pkw betätigte. Anschließend bat er alle im Parkhaus befindlichen Personen die Örtlichkeit sofort zu verlassen.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

1978. Festnahme von Tatverdächtigen nach Wohnungseinbruch – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 11.11.2023, gegen 21:30 Uhr, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion 14 (Westend) im Bereich der Goethestraße eine Verkehrskontrolle eines Wohnmobils mit spanischer Zulassung durch. Im Fahrzeug befanden sich vier Insassen im Alter von 17, 22, 23 und 39 Jahren, jeweils ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Da sich nur die 39-jährige Fahrzeugführerin ausweisen konnte, wurden die Personen zur Feststellung der Identität zur Polizeiinspektion gebracht. Hierfür wurde das Wohnmobil durch das Polizeifahrzeug zur Inspektion geleitet.

Eine Zeugin konnte dabei beobachten, wie dabei ein Gegenstand aus dem Wohnmobil geworfen wurde. Außerdem flüchtete der 23-Jährige Insasse. Daraufhin wurde das Wohnmobil durchsucht, woraufhin unter anderem Einbruchswerkzeug, Diebesgut und ein Ausweisdokument des 23-Jährigen Flüchtigen gefunden wurde. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Beute aus einem Einbruch aus dem Landkreis München.

Die 39-Jährige, der 17-Jährige und die 22-Jährige wurden festgenommen und befinden sich jetzt in Untersuchungshaft. Gegen den 23-Jährigen vierten Insassen, welcher während der Fahrt zur Polizeiinspektion 14 geflüchtet war, wurde ein Haftbefehl beantragt.

Das Kommissariat 51 (Eigentumsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1979. Raub einer Handtasche – Pasing

Am Samstag, 11.11.2023, gegen 19:40 Uhr, ging eine 16-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck über die Kaflerstraße zum Bahnhof Pasing, als sie plötzlich spürte, wie jemand von hinten an ihrer Handtasche zog. Diese hatte sie sich über die Schulter gehängt. Als sie sich umdrehte, sah sie einen ihr unbekannten Mann, der an ihrer Tasche zerrte.

Die 16-Jährige versuchte, ihre Tasche zurückzuziehen, wurde daraufhin allerdings von dem Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die 16-Jährige ging durch den Schlag zu Boden und ließ dann im Sturz die Tasche los. Der Mann konnte in der Folge mit seiner Tatbeute unerkannt in Richtung Irmonherstraße entkommen.

Die 16-Jährige erlitt durch den Vorfall leichte Verletzungen im Gesicht. Erst zwei Tage nach der Tat entschloss sie sich zu einer Anzeigenerstattung bei der Polizeiinspektion Germering.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Den Täter konnte die 16-Jährige wie folgt beschreiben:

Männlich, ca. 170 cm groß, kräftig bis dick; schwarze Oberbekleidung, Schal oder Maske über dem Gesicht, schwarze Schuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat am Samstag, 11.11.2023, gegen 19:40 Uhr, im Bereich des Pasinger Bahnhofes und der Kaflerstraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1980. Brand in Schule – Kirchheim

Am Dienstag, 14.11.2023, ging gegen 11:15 Uhr, bei der Einsatzzentrale der Münchner Polizei über den Notruf 110 die Meldung über einen Brand auf der Toilette der Grund- und Mittelschule Kirchheim ein.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektionen 24 (Neuperlach), 27 (Ismaning) und 26 (Haar) evakuierten das Gebäude, während die Feuerwehr den Brand im ersten Obergeschoss vollständig löschte.

Ein 29-jähriger Lehrer atmete Rauchgas ein und begab sich selbständig zum Arzt. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Durch die Brandlegung wurden die Toilettenräume beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die abschließende Sachbearbeitung hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

1981. Einbruch in Warengeschäft – Maxvorstadt

Zwischen Montag, 13.11.2023, 20:30 Uhr und Dienstag, 14.11.2023, 08:30 Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam die Eingangstür zu einem Ladengeschäft in der Schleißheimer Straße und verschaffte sich hierdurch Zutritt zu den Verkaufsräumlichkeiten.

Der unbekannte Täter entwendete zahlreiche Verkaufsgegenstände und flüchtete anschließend unerkannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schleißheimer Straße, Georgenstraße und Görresstraße (Josephsplatz) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.