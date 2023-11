BERGFRIED, PASSAU. In den frühen Morgenstunden am Mittwoch (15.11.2023) gegen 03.00 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Brand in einem Vierseithof alarmiert. Der Sachschaden beläuft sich wohl auf mehrere Hunderttausend Euro.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das ehemalige Kloster in Vollbrand, zwei Gebäude wurden komplett zerstört. Weitere Gebäude des Anwesens konnten zum Teil gerettet werden. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 10.15 Uhr an. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind weiterhin vor Ort, um noch bestehende Glutnester zu überwachen. Beeinträchtigung durch Verkehrssperren sind nicht gegeben. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Die Brandfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Passau haben die Ermittlungen am Mittwochvormittag übernommen. Hinsichtlich einer Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.

Veröffentlicht: 15.11.2023, 11.30 Uhr