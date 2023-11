WEIDHAUSEN B.COBURG, LKR. COBURG. Erneut war eine Betrügerbande in Oberfranken aktiv. Am Dienstagnachmittag ergaunerten die Täter einen fünfstelligen Eurobetrag in Weidhausen b. Coburg. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Eine weinerliche Frauenstimme die von einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang berichtet. Damit begann der Anruf am Dienstag, gegen 13.30 Uhr, das eine 87-jährige Seniorin in Weidhausen b.Coburg erhielt. Die Angerufene glaubte, in der Frauenstimme ihre Schwiegertochter zu erkennen. Deswegen sicherte sie wenig später einem angeblichen Polizeibeamten die Zahlung einer Kaution zu, damit die Schwiegertochter nicht ins Gefängnis musste. Kurz vor 15 Uhr kam eine Frau zum Wohnanwesen der 87-Jährigen und holte einen fünfstelligen Eurobetrag ab. Am Abend war klar: Die Seniorin war auf eine Betrugsmasche hereingefallen, einem sogenannten „Schockanruf“.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

weiblich

zirka 30 Jahre alt

etwa 150 Zentimeter groß

bekleidet mit einer weißen Jacke, schwarzen Hose und dunklen Mütze

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge zur Tatzeit im Bereich Reußenberg bemerkt? Die Abholerin könnte insbesondere durch langes Telefonieren aufgefallen sein. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kripo Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.