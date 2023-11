Erheblicher Alkoholeinfluss - Frau verursacht Unfall - Glücklicherweise keine Verletzten

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Offensichtlich unter deutlichem Alkoholeinfluss hat eine Frau am Dienstagnachmittag einen Unfall verursacht. Zum Glück ist es bei Blechschäden geblieben.



Die Autofahrerin ist gegen 17:20 Uhr mit ihrem Nissan auf der Frankenstraße in Richtung Hans-Böckler-Straße unterwegs gewesen, als sie in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Audi seitlich zusammengestoßen ist. Die Unfallfahrerin und auch die Fahrerin des Audis sind glücklicherweise unverletzt geblieben.



Die zur Unfallaufnahme hinzugerufene Streife der Aschaffenburger Polizei musste feststellen, dass die Dame offensichtlich deutlich alkoholisiert war. Ein Vortest hatte bei ihr einen Wert von rund drei Promille ergeben. Die Frau musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.



Der Nissan musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf über 10.000 Euro geschätzt.



Die Beamten haben ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.





Lkw schiebt Pkw in Leitplanke - Eine Person leicht verletzt

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw ist am Dienstagnachmittag auf der Staatsstraße 2309 ein Mann leicht verletzt worden. Die Polizei Miltenberg ermittelt zum Unfallhergang.



Dem Sachstand nach wollte der Fahrer des Lkws gegen 14:30 Uhr von Freudenberg kommend auf die Mainbrücke in Richtung Großheubach auffahren. Vermutlich übersah er dabei einen an der dortigen Haltelinie wartenden Hyundai. Der Auflieger des Lkw blieb beim Einbiegen in den Kreuzungsbereich am Heck des Hyundai hängen und schob diesen in die Leitplanke.



Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, wurde der Fahrer des Hyundai mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Mainbrücke Richtung Großheubach für rund eine Stunde komplett gesperrt.



Die Feuerwehren aus Bürgstadt und Großheubach waren an dem Einsatz beteiligt. Die Polizei Miltenberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.