NÜRNBERG. (1330) Am Dienstagabend (14.11.2023) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Sandreuth ein schwerer Betriebsunfall. Ein 29-jähriger Mann zog sich hierbei tödliche Verletzungen zu.



Der 29-Jährige führte gegen 18:10 Uhr Arbeiten an einer großen Industriemaschine in einem Metall verarbeitenden Betrieb in der Industriestraße durch. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann in diese Maschine und zog sich hierbei schwerste Verletzungen zu.

Der alarmierte Rettungsdienst leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein und lieferte den 29-Jährigen in ein Krankenhaus ein. Dort erlag er noch am Abend seinen schweren Verletzungen.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Insbesondere der genaue Ablauf des Geschehens ist nun zentraler Gegenstand der Ermittlungen.



