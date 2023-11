BERGFRIED, PASSAU. In den frühen Morgenstunden am Mittwoch (15.11.2023) gegen 03.00 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Brand in einem Vierseithof in Bergfried alarmiert. Verletzt wurde niemand, die Löscharbeiten dauern zum jetzigen Zeitpunkt noch an.

Trotz der zahlreichen Einsatzkräfte vor Ort ist der Verkehr nicht beeinträchtigt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermitltungen zu dem Brand übernommen. Zur Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Bei neuen Erkenntnissen wird nachberichtet.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 15.11.2023, 08.10 Uhr