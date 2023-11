WÜRZBURG / ZELLERAU. Nachdem das Kletterzentrum im August das Ziel von Einbrechern geworden ist, waren die Ermittlungen der Würzburger Kriminalpolizei nun von Erfolg gekrönt. Bei Durchsuchungsmaßnahmen am Donnerstag konnten Teile der Tatbeute sichergestellt werden.

Wie bereits berichtet, brachen zunächst unbekannte Täter am ersten August-Wochenende gleich zwei Mal in das Kletterzentrum in der Weißenburgstraße ein. Hierbei entwendete diese überwiegend Bargeld und hinterließen einen Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat in der Folge die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Im Zuge dessen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 34-Jährigen sowie eine 40-jährige Frau aus dem Stadtgebiet Würzburg. Am zurückliegenden Donnerstag erfolgte schließlich zusammen mit Einsatzkräften der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt die Durchsuchung der Wohnadresse.

Die beiden Tatverdächtigen konnten vor Ort vorläufig festgenommen werden. Bei der Absuche der Wohnung konnte die Tatbeute teilweise aufgefunden und sichergestellt werden. Der 34-Jährige und seine Mitbewohnerin wurden zunächst zur Dienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.