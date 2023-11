GEROLZHOFEN, LKR. SCHWEINFURT. Am Sonntagabend ist in einem Mehrfamilienhaus im Dachgeschoss ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort. Ein Übergreifen auf den Dachstuhl konnte jedoch nicht verhindert werden. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei konnten am Montag die Ursache für das Feuer klären.

Am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr ging der Notruf in der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand in der Dingolshäuser Straße ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand, der bereits auf den Dachstuhl übergegriffen hatte, schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Ein Bewohner des Hauses wurde durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt.

Nachdem die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen worden sind, waren die zuständigen Brandfahnder am Montag nochmals am Brandort. Hierbei konnte zweifelsfrei geklärt werden, dass das Feuer durch einen technischen Defekt im Bad ausgebrochen ist. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich.