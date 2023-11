WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am frühen Dienstagmorgen, 14. November 2023, brach in einer Tiefgarage in Waldkraiburg ein Feuer aus. Bei dem Brand wurde nach aktuellen Erkenntnissen eine Person leicht verletzt, der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Dienstag (14. November 2023) löste gegen 1.15 Uhr die Brandmeldeanlage einer Wohnanlage in der Erzgebirgsstraße in Waldkraiburg Alarm bei der Integrierten Leitstelle Traunstein aus. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren stellten in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses den Ausbruch eines Feuers fest. Durch das rasche Eingreifen der eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohneinheiten verhindert werden.

Betroffene Personen wurden während der Löscharbeiten vorsorglich aus ihren Wohnungen evakuiert. Nach Hinzuziehung eines Statikers konnten jedoch alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bei dem Brand wurde nach bisherigen Erkenntnissen eine Person leicht verletzt (Rauchgasvergiftung) und nach erfolgter medizinischer Erstversorgung vor Ort durch ebenfalls alarmierte Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus verbracht. Nach aktuellen Erkenntnissen wird der Sachschaden im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich geschätzt. Bei dem Brand wurden zudem zwei in der Tiefgarage abgestellte Pkws komplett zerstört.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch die örtliche Polizeiinspektion Waldkraiburg mit Unterstützung der Polizeiinspektion Mühldorf am Inn. Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Untersuchungen an der Brandörtlichkeit. Unterstützt von Beamten der Spurensicherung erfolgt die weitere Sachbearbeitung nun durch die zuständigen Brandfahnder der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein. Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.