NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT. Mit den Worten "Geb mir 100 Euro oder ich steche dich ab" bedrohte am Donnerstagnachmittag ein 29-Jähriger einen 26 Jahre alten Mitbewohner. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnehmen. Ein Ermittlungsrichter erließ am Freitag einen Haftbefehl gegen den 29-Jährigen. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die beiden Männer hielten sich gegen 13:45 Uhr in ihrer gemeinsamen Unterkunft auf, als der 29-Jährige plötzlich Bargeld forderte. Dabei drohte er dem Sachstand nach "Ich steche dich ab" und hielt ein Messer in der Hand.

Beamte der Polizeiinspektion Schweinfurt konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt führte die Kripo den 29-Jährigen am Freitag dem Ermittlungsrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Bedrohung und versuchten räuberischen Erpressung.