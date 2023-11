Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag ist es um 18:10 Uhr auf der Rottenberger Straße zu einer Spiegelberührung im Gegenverkehr gekommen. Hierbei wurde der Außenspiegel eines braunen Toyota Auris beschädigt. Der weiße und entgegenkommende Pkw ist im Anschluss ohne anzuhalten davongefahren.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag wurde in der Zeit zwischen 07:50 Uhr und 17:30 Uhr ein weißer Seat Leon an seinem am Heck montierten Fahrradhalter beschädigt. Der Unfall muss sich beim Rangieren eines noch unbekannten Fahrzeugs in der Tiefgarage am "Hypohaus" in der Ebene U1 ereignet haben.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Zeit zwischen Samstag, 19:30 Uhr, und Sonntag, 15:00 Uhr, wurde an einem schwarzen VW ID.4 mutwillig der Lack zerkratzt. Das Auto stand in dem Zeitraum in der Medicusstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes haben Unbekannte an der Baustelle des Umspannwerks "Zeche Gustav" mehrere Meter Kupferkabel entwendet, die aus dem Boden Geragt haben. Hierzu müssen die Täter einen Bauzaun geöffnet haben. Der Beuteschaden liegt bei etwa 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Sonntagabend, 21:00 Uhr, und Montag, 13:30 Uhr, wurde ein gelber KIA auf der rechten Fahrzeugseite mutwillig beschädigt. Die Kratzer wurden dem Lack beigebracht, als das Fahrzeug auf einer Parkfläche in der Seestraße stand.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.