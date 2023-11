BAMBERG. Unbekannte beschmierten am Wochenende die Bamberger Schützentiefgarage. Es entstand ein großer Sachschaden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Samstagmorgen bis Montagmorgen machten sich unbekannte Schmierer in der Tiefgarage in der Schützenstraße zu schaffen. Im obersten Parkdeck brachten sie in mehreren Farben Hakenkreuze, den Schriftzug „Sieg Heil“ und zahlreiche andere Motive an. Es wurden Decken, Wände und der Boden beschmiert. Aufgrund der Größe der verschmutzten Fläche wird ein Sachschaden von bis zu 10.000 Euro vermutet.

Die Bamberger Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den Schmierereien machen oder hat am Wochenende verdächtige Personen in oder im Bereich der Schützentiefgarage gesehen? Melden Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.