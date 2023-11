LANDSHUT. Am heutigen Dienstag, 14.11.2023, soll kurz nach 08.00 Uhr einem 15-jähriger Schüler in der Luitpoldstraße von einem Unbekannten sein Mobiltelefon unter Gewaltandrohung entwendet worden sein.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Schüler vom Landshuter Hauptbahnhof zu Fuß in Richtung Berufsschule I in der Luitpoldstraße unterwegs. Auf Höhe des REWE-Marktes soll er seinen Angaben zufolge von einem Unbekannten von hinten attackiert und mit einem scharfen Gegenstand bedroht worden sein. Anschließend soll ihn der Unbekannte in eine Seitengasse gezogen, sein Mobiltelefon entwendet und den Schüler in einen Bach gestoßen haben. Der Schüler blieb unverletzt.

Nach Angaben des Schülers soll der Unbekannte ca. 180 cm groß gewesen sein und hochdeutsch gesprochen haben. Er trug einen

schwarzen oder dunkelblauen, dicken Pulli

schwarze Kargo-Hose mit weißer Aufschrift

dunkle Schuhe.

Die Kripo Landshut bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Passanten, insbesondere Schüler, die heute Morgen in dem Bereich REWE-Markt/OMV-Tankstelle/Berufsschule I unterwegs waren und Angaben zu dem Überfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 14.11.2023, 12.55 Uhr