1968. Zwei Brandfälle – Schwabing und Moosach

Fall 1: Brand einer Gartenlaube – Schwabing

Am Montag, 13.11.2023, gegen 16:00 Uhr, wurde der Einsatzzentrale der Münchner Polizei über den Notruf 110 ein Brand in der Hirschauer Straße gemeldet.

Vor Ort konnten Streifenbeamte der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) eine in Vollbrand stehende Gartenlaube ausmachen. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Fall 2: Brennende Lkw-Ladung – Moosach

Am Montag, 13.11.2023, fuhr ein 61-jähriger Berufskraftfahrer mit Wohnsitz in München mit einem Lkw-Gespann, Scania, auf dem Georg-Brauchle-Ring in Richtung Wintrichring. Auf Höhe der Riesstraße nahm er im Rückspiegel eine Rauchentwicklung in den geladenen Containern wahr. Der darin befindliche Metallschrott war aus nicht geklärter Ursache in Brand geraten.

Der 61-Jährige hielt unverzüglich an und verständigte Polizei und Feuerwehr über den Notruf 110. Die Feuerwehr löschte die Ladung, während die Polizei den Verkehr am Georg-Brauchle-Ring ableitete. Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

1969. Wohnungseinbruch – Haidhausen

Am Montag, 13.11.2023, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Haidhausen. Zwischen 16:45 Uhr und 18:25 Uhr war der 42-jährige Wohnungsinhaber abwesend.

Diese Zeit nutzte man, um sämtliche Räume nach Stehlgut zu durchsuchen. Ein im Schlafzimmer befindlicher Tresor wurde gewaltsam geöffnet und der darin befindliche Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Täter konnten mit der Beute unerkannt entkommen.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat am Montag, 13.11.2023, zwischen 16:45 und 18:25 Uhr, im Bereich Michael-Huber-Weg, Breisacher Straße und Kirchenstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1970. Einbruch in Ladengeschäft – Altstadt

Am Sonntag, 12.11.2023, brachen drei unbekannte Täter in ein Ladengeschäft in den Stachuspassagen ein.

Über die Eingangstür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Laden, in dessen Innenraum sie die dort befindlichen Kassen, als auch den Tresor angingen. Die Täter erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro und diverse Tabakartikel. Zum Abtransport ihres Stehlgutes verwendeten die Täter eine am Tatort vorgefundene blaue Mülltüte, sowie eine mitgebrachte schwarze Reisetasche.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

Aufgrund der in den Stachuspassagen installierten Videoüberwachung können die Täter wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich; bekleidet mit schwarzer Winterjacke (Kapuze und Fellkragen), schwarze Hose, schwarze Schuhe, weiße Socken, trug eine schwarze Umhängetasche mit rotem Gurt, verwendete die blaue Mülltüte

Täter 2:

Männlich; bekleidet mit grauem Kapuzenpullover, grauer Jogginghose, Base-Cap (evtl. weiße Handschuhe)

Täter 3:

Männlich; bekleidet mit schwarzer Winterjacke, schwarzer Jogginghose, Basecap, verwendetet die schwarze Reisetasche

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag, 12./13.11.2023, zwischen 02:15 Uhr und 02:50 Uhr, im Bereich der Stachuspassagen Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1971. International agierende Taschendiebin festgenommen – Altstadt

Am Montag, 13.11.2023, kam es in den Vormittagsstunden in der Münchner Innenstadt im Bereich Stachus und Marienplatz zu einer Häufung von Taschendiebstählen.

Bei den daraufhin aufgenommenen Ermittlungen der Münchner Taschendiebfahnder des Kommissariats 55 konnten Videoaufnahmen gesichert werden, auf denen man eine Tat sehen konnte. Die Beamten hatten daraufhin einen konkreten Verdacht in Bezug auf eine Tatverdächtige.

Gegen 14:30 Uhr konnten die Fahnder dann am Marienplatz eine 15-jährige Bosnierin ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet erkennen, die dort auf einer Rolltreppe versuchte den Geldbeutel einer Dame zu entwenden. Nachdem diese Tat ohne Erfolg blieb begab sich die 15-Jährige mit der Rolltreppe in Richtung U-Bahn. Beim Einsteigen in die Bahn konnte die 15-Jährige dann einer 75-Jährigen Münchnerin erfolgreich ihre Geldbörse aus ihrer getragenen Handtasche entwenden, weshalb sie kurz nach der Tat von den Taschendiebfahndern festgenommen wurde.

Die Tatbeute konnte sichergestellt werden. Die Tatverdächtige wurde wegen der Diebstähle angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Sie wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Bei der 15-Jährigen handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um eine professionelle, international agierende reisende Taschendiebin.

Das Kommissariat 55 (u.a. Taschendiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Appell der Münchner Polizei:

• Tragen Sie Geld und Wertsachen immer eng am Körper und am besten in verschlossenen Taschen

• Tragen Sie sowohl Hand- und Umhängetaschen am besten immer vor dem Körper – gerade, wenn es eng her geht

• Lassen Sie keine Wertgegenstände in Jacken oder Taschen zurück, die sie ablegen

• Achten Sie gerne auch auf die Sachen ihrer Begleitungen und verständigen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen unbedingt die Polizei über den Notruf 110

1972. Raub mit fremdenfeindlichen Äußerungen; eine Person festgenommen – Isarvorstadt

Am Montag, 13.11.2023, gegen 20:20 Uhr, verständigte ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in Aichach den Polizeinotruf 110 und gab an, dass er soeben am Bahnhofsvorplatz Opfer eines versuchten Raubes geworden war.

Umgehend wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt. Vor Ort gab der 20-Jährige an, dass sich der Täter ihm gegenüber als Anhänger des Nationalsozialismus vorgestellt hat. Anschließend beleidigte er ihn mit einer fremdenfeindlichen Parole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der 20-Jährige dieser Forderung nicht nachkam, versuchte ihm der Täter seine am Körper getragene Umhängetasche zu entreißen. Dies gelang ihm jedoch aufgrund der massiven Gegenwehr nicht. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Aufgrund einer sofort veranlassten Videosicherung am Tatort konnte gegen 22:40 Uhr ein 37-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet von Polizeibeamten im Bereich der Goethestraße wiedererkannt und festgenommen werden.

Der 37-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Anordnung einer Blutentnahme der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Der 20-Jährige wurde durch den Raubversuch leicht verletzt und musste von einem Rettungsdienst ambulant versorgt werden.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 44 (politisch motivierte Kriminalität).

1973. Einbruch in Container – Garching

Am Montag, 13.11.2023, gegen 06:30 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter einer dort befindlichen Baustelle, dass in einen Bürocontainer eingebrochen worden war. Er verständigte die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in den Container. Der oder die unbekannten Täter entwendeten daraufhin mehrere darin befindliche Baustellenwerkzeuge. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum zwischen Samstag, 11.11.2023, 13:00 Uhr, und Montag, 13.11.2023, 06:30 Uhr, im Bereich der Umgehungsstraße, Schleißheimer Straße und Maier-Leibnitz-Straße (Garching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.