HEPBERG, LKRS. EICHSTÄTT.Unbekannte drangen am gestrigen Montag in ein Gebäude am Sandweg ein und erbeuteten persönliche Gegenstände. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Im Zeitraum zwischen 05:00 Uhr und 18:30 Uhr gelangten die Einbrecher in das als Arbeiterunterkunft genutzte Einfamilienhaus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den einzelnen Räumen. Die Unbekannten durchwühlten die persönliche Habe der Bewohner und erbeuteten Ausrüstungsgegenstände und Elektronikgeräte im Wert von insgesamt etwa 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.