NÜRNBERG. (1325) Am Montagabend (13.11.2023) ereignete sich im Nürnberger Norden ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Da sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ermittelt die Verkehrspolizei und bittet um Zeugenhinweise.



Der unbekannte Fahrer eines Pkw befuhr gegen 19:20 Uhr die Kilianstraße von der Erlanger Straße kommend in Richtung Marienbergpark. Im weiteren Verlauf bog das Auto nach rechts in die Rollnerstraße ab. Hierbei erfasste das Fahrzeug eine 18-jährige Fußgängerin, welche gerade die Rollnerstraße an der dortigen Ampel in Richtung Erlanger Straße überquerte.

Aufgrund der Kollision stürzte die Frau zu Boden und zog sich eine Verletzung im Fuß zu, welche in einem Krankenhaus behandelt wurde.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Identifizierung des verantwortlichen Fahrers aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 6583 - 1530 zu melden. Insbesondere wenden sich die Polizisten an die Fahrgäste eines Stadtbusses, welcher zur relevanten Zeit am Unfallort vorbeifuhr.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl