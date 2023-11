WÜRZBURG. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg und Ansbach haben nach einer Serie von Einbrüchen zu einem 32-jährigen Tatverdächtigen geführt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.



Wie bereits berichtet, war es im Zeitraum von 31.03.2023 bis 07.04.2023 im Frauenland und Hubland zu zwei versuchten und einem vollendeten Einbruch gekommen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der 32-jährige Tatverdächtige einer Einbruchserie in Ansbach auch für die drei Taten in Würzburg verantwortlich ist.



Nachdem der 32-Jährige Ende August im mittelfränkischen Ansbach wegen eines anderweitigen Eigentumsdelikts in den Fokus der dortigen Ermittler geraten ist, konnten die Kriminapolizisten eine im April gesicherte Spur mit dem Erbgut des Tatverdächtigen vergleichen. Weiterhin konnte ein bei ihm sichergestellter Schraubenzieher eindeutig einer Werkzeugspur vom Tatort zugewiesen werden.



Gegen den Beschuldigten aus dem Landkreis Ansbach wurde bereits im September Haftbefehl erlassen. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.