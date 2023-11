WEIDEN I.D.OPF. Derzeit kursieren in sozialen Netzwerken Meldungen über eine angebliche Vergewaltigung durch mehrere Männer im Max-Reger-Park. Diese Gerüchte konnten bislang polizeilich nicht bestätigt werden.

Seit heute Mittag kursieren in den sozialen Medien Gerüchte. Es wird behauptet, dass vor einer Woche im Max-Reger-Park mehrere Männer eine Frau vergewaltigt hätten. Die Frau würde seitdem verletzt im Krankenhaus liegen. Trotz von der Kriminalpolizei eingeleiteter Ermittlungen gibt es aktuell keinerlei Anhaltspunkte, dass sich eine solche Tat ereignet haben könnte. Weder der Polizei noch in den Krankenhäusern ist ein solcher Vorfall bekannt. Bei verschiedenen Kommentaren, die in den Sozialen Medien abgegeben wurden, wird aktuell geprüft, ob diese strafrechtlich relevant sind. Sollte es tatsächliche Zeugen dieser vermeintlichen Tat geben, werden diese ausdrücklich gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Wer tatsächlich Opfer einer Straftat wird, kann sich rund um die Uhr direkt an die Polizei wenden. Das Verbreiten von Gerüchten im Internetz nutzt nur Menschen, die dies für ihre Zwecke missbräuchlich verwenden wollen. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dem Verbreiter von Falschmeldungen. Dies kann Straftatbestände erfüllen.