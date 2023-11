2480 – Vierergruppe unvermittelt angegriffen

Innenstadt – Freitagnacht (10.11.2023) wurden vier Personen von einem Trio in der Hallstraße offenbar unvermittelt angegriffen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Die Polizei nahm noch in der Nacht das zunächst flüchtige Trio fest.

Gegen 23.00 Uhr griffen drei Männer unvermittelt eine Gruppe von vier Personen vor einer Gaststätte in der Hallstraße an. Das Trio agierte dabei unter anderem mit den Faustschlägen und Tritten. Eine Person der Vierergruppe wurde nach Zeugenaussagen offenbar auf die Motorhaube eines geparkten Autos geschleudert. Anschließend flüchtete das Trio.

Mehrere mittlerweile alarmierte Polizeistreifen fahndeten nach den drei Tatverdächtigen und konnten das Trio sehr zeitnah im Nahbereich festnehmen. Es handelte sich um drei Männer im Alter von 19, 21 und 22 Jahren. Bei der Festnahme fanden die Beamten auch eine geringe Menge Betäubungsmitteln bei dem Trio auf. Zwei der Männer waren mit knapp 1,5 Promille deutlich angetrunken. Der 22-Jährige verhielt sich zudem derart aggressiv, dass er in Sicherheitsgewahrsam genommen werden und die Nacht im Polizeiarrest verbringen musste.

Drei der angegriffenen Personen (Alter: Mitte 20) wurden mindestens leicht verletzt. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Bei dem Fahrzeug, auf das eine Person geschleudert wurde, entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Gegen die drei Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

2481 – Mehrere Fahrzeugmängel führen zu Sicherstellung

Oberhausen – Bei einer Verkehrskontrolle im Gablinger Weg stellten Beamte derartige Mängel an einem Fahrzeug fest, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Das Fahrzeug wurde schließlich sichergestellt.

Gegen 01.00 Uhr führte eine Polizeistreife bei einem 3er BMW in der Gablinger Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Beim Fahrer selbst gab es nichts zu beanstanden. Bei seinem Fahrzeug stellten die Beamten aber gleich mehrere Verstöße fest. Die Auspuffanlage überschritt die erlaubte Lautstärke deutlich.

Außerdem lag für den Heckspoiler kein ausreichendes Gutachten vor. Auch die Lichtanlage war mangelhaft. Die Reifen waren mit einer Profiltiefe von weniger als 1,6 mm nicht mehr verkehrssicher. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, um die Mängel durch ein Gutachten dokumentieren zu können. Eine Weiterfahrt wäre durch die vorhandenen Mängel aus Sicherheitsgründen ohnehin nicht mehr denkbar gewesen.

Sollte das Gutachten die Feststellungen der Beamten bestätigen, erwarten den 28-jährigen Verantwortlichen entsprechende Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Straßenzulassungsordnung sowie Straßenverkehrsordnung.

2482 – Fahrradfahrer schlägt zu

Pfersee – Bereits am Donnerstag (09.11.2023) kam es in der Preßburger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Die Polizei ermittelt nun nach dem bislang unbekannten Radfahrer.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 16.00 und 17.00 Uhr. Ein 28-Jähriger war auf dem Gehweg in der Preßburger Straße unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache kam es dort zu einem Wortgefecht mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Dabei griff der 28-Jährige den Radfahrer an die Jacke. Der Radfahrer stieg daraufhin von seinem Rad und schlug dem 28-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Anschließend fuhr der Radfahrer weiter.

Der Geschädigte beschrieb den Radfahrer folgendermaßen:

ca. 45 -50-jähriger Mann, kräftig gebaut, leicht graue Haare, kein Bart, südländisches Aussehen, schwarze Regenjacke, Brille, unterwegs mit älterem Fahrrad

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt nun nach dem Tatverdächtigen und nimmt entsprechende Hinweise unter Tel. 0821/323-2610 entgegen.

2483 – Polizeiarrest statt Diskothek

Innenstadt – Am Samstag (11.11.2023) verhielt sich ein Mann zunächst gegenüber Mitarbeitern einer Diskothek und dann gegenüber Polizeibeamten daneben. Die Nacht verbrachte er schließlich im Polizeiarrest.

Gegen 23.30 Uhr verwehrten Mitarbeiter einer Diskothek in der Halderstraße dem 32-Jährigen wegen dessen enormer Alkoholisierung den Zutritt. Daraufhin beleidigte und bedrohte der Mann das Personal. Während die Polizei gerufen wurde, entfernte sich der 32-Jährige. Eine Polizeistreife stellte den Mann kurze Zeit später auf dem Königsplatz fest. Als die Beamten den Mann ansprachen, verhielt er sich äußerst aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte. Da er mit etwa zwei Promille betrunken und nicht zu beruhigen war, musste der 32-Jährige die Nacht im Polizeiarrest verbringen.

Ihn erwarten Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung.

2484 – Lkw-Fahrer gleich zweimal alkoholisiert

Göggingen – In der Nacht auf Samstag war ein Lkw-Fahrer offenbar erheblich alkoholisiert auf der B17 unterwegs. Eine Polizeistreife beendete die Fahrt.

Gegen 01.45 Uhr (11.11.2023) fiel einer Polizeistreife ein sehr langsam fahrender Lkw auf der B17, Höhe Gabelsberger Straße, auf. Dieser war in nördlicher Richtung unterwegs. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung beim 43-jährigen Fahrer fest. Die Fahrt war somit beendet. Der Lkw wurde vor Ort abgestellt und der Fahrzeugschlüssel vorerst sichergestellt, um eine spätere Weiterfahrt zu verhindern. Nachdem der Mann einen Atemalkoholtest verweigerte, musste er die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Bei der Blutentnahme selbst leistete der 43-Jährige erheblichen Widerstand.

Am Samstagmorgen suchte der 43-Jährige die betreffende Polizeiinspektion auf und verlangte die Herausgabe seines Fahrzeugschlüssels. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mit über einem Promille - noch oder schon wieder - alkoholisiert war. Der Schlüssel blieb somit bei der Polizei. Zu groß war die Gefahr, dass sich der Mann erneut in diesem Zustand hinter das Steuer seines Fahrzeugs setzt.

Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

2485 – Motorräder beschädigt

Lechhausen – Am Samstag wurden in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr zwei Motorräder beschädigt. Beide Fahrzeuge waren in der Schillstraße auf Höhe der Hausnummer 134 abgestellt. Ein bislang Unbekannter warf die Motorräder um, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

2486 – Nach Unfall geflüchtet

Lechhausen – Am Samstag kam es in der Lützowstraße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 17.50 Uhr setzte ein bislang unbekanntes Fahrzeug zurück, um einen entgegenkommenden Pkw durchzulassen. Beim Zurücksetzen touchierte das Fahrzeug einen auf Höhe Hausnummer 55 geparkten Skoda und beschädigte diesen. Anschließend fuhr das Fahrzeug davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

2487 – Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Innenstadt – Am Samstag kam es in der Dietrichstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Den zwischenzeitlich flüchtigen Tatverdächtigen konnte die Polizei mittlerweile ermitteln.

Gegen 18.20 Uhr wurde ein 22-Jähriger offenbar unvermittelt von einem Mann in der Dietrichstraße angegriffen. In der Folge kam es zu einem Gerangel. Dabei wurde der 22-Jährige verletzt. Anschließend flüchtete der Täter. Der 22-Jährige musste wegen Verletzungen an Beinen, an der Hand und am Kopf ins Klinikum gebracht werden.

Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte die Polizei einen 21-Jährigen als Tatverdächtigen identifizieren. Die Beamten suchten den Mann noch am gleichen Abend auf und führten die notwendigen Maßnahmen durch. Es stellte sich heraus, dass sich beide Männer kennen und offenbar bereits am Samstagnachmittag in Streit gerieten. Die Hintergründe des Vorfalls werden ebenso geklärt wie die Frage, ob und in welcher Weise bei der Auseinandersetzung ein Messer durch den 21-Jährigen verwendet wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

2488 – Alkoholisierter Autofahrer

Pfersee - Am Samstag war ein Mann alkoholisiert mit seinem Auto in Augsburg unterwegs. Eine Verkehrskontrolle beendete schließlich die Fahrt, welche nicht ohne Folgen bleiben wird.

Gegen 02.00 Uhr hielt eine Polizeistreife einen Audi in der Bürgermeister-Ackermann-Straße an und führte eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel den Beamten Alkoholgeruch beim 23-jährigen Fahrer auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Fahrt war somit für den 23-Jährigen beendet. Der Mann muss nun mit mindestens einem Monat Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und einem Bußgeld von gut 500 Euro rechnen.