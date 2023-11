Neuburg a.d. Donau, Bruck, 13.11.2023 - In den frühen Sonntagmorgenstunden (12.11.2023) geriet in Neuburg an der Donau ein Balkon in Brand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt führt die Ermittlungen.

Gegen 05.00 Uhr wurde der 25-jährige Bewohner einer im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses liegenden Wohnung durch „Knistergeräusche“ geweckt. Er bemerkte in der Folge Feuer auf seinem Balkon.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zügig löschen, jedoch die Zerstörung des Vollwärmeschutzes der Außenwand nicht verhindern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 20 000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt konnte im Rahmen der heutigen Brandortbegehung keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung finden.